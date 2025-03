Jongeman staat terecht voor inbraak in jeugdhuis: “Had een drugs- en alcoholprobleem en zat in geldnood”

Een 24-jarige jongeman uit Torhout was een tijdlang op de dool en kampte met een alcohol- en drugsprobleem. Daarom brak hij op 25 oktober 2022 ook in het jeugdhuis De Vlinder in Gits in en moest hij zich daarvoor nu voor de rechter in Kortrijk verantwoorden. “Maar hij is ondertussen opnieuw op het rechte pad”, aldus zijn advocaat Lennert Cornette.

De inbraak kon op 25 oktober 2022 vastgesteld worden. Er verdween 700 euro cash geld en drie flessen sterke drank. A.D. kon in de buurt opgemerkt worden. Hij werd geseind voor verhoor en uiteindelijk ook opgepakt worden. Hij bekende. De openbare aanklager vorderde een celstraf van zes maanden en een boete van 1.200 euro. D. bekende. “Hij zat door zijn alcohol- en drugsprobleem in geldnood”, aldus Lennert Cornette. “Maar nu heeft hij geen problemen meer. In zijn auto installeerde hij een alcoholslot, hij heeft een job en een vaste relatie.” Aan de rechter vroeg hij een voorwaardelijke straf op te leggen. Vonnis op 28 april. (LSi)