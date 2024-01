Jongeman riskeert 30 maanden cel voor verkrachting en voyeurisme: “Het was dom om te filmen, maar ik ben geen verkrachter”

Een 25-jarige jongeman uit Waregem zou drie jonge meisjes verkracht hebben en hij deelde daarvan ook intieme beelden met zijn vrienden. De slachtoffers wisten niet dat ze gefilmd werden. Hij riskeert 30 maanden cel. “Het was dom om te filmen maar ik ben geen verkrachter”, beweerde de beklaagde.

De oudste feiten dateren al van 6 april 2017. De beklaagde was toen net achttien geworden, zijn vermeende slachtoffer was vijftien. Hij nam het meisje mee naar het park Baron Casier in Waregem nadat ze samen iets dronken op de Markt. Volgens de jongeman zonderden ze zich samen bewust af. “Maar ze begon plots te wenen, dus ben ik gestopt”, zei hij zelf in de rechtbank. “We zijn samen terug geweest en alles leek in orde, maar later werd ik plots opgepakt voor verkrachting.”

Later dienden zich nog twee slachtoffers aan van de jongeman. De bal ging aan het rollen toen een vriendin zijn gsm even gebruikt en stootte op een groepsgesprek waarin de beklaagde korte filmpjes deelde waarop zijn seksuele veroveringen te zien waren.

Voyeurisme

Een zo’n incident deed zich voor na een avondje uit in Oudenaarde. Volgens de advocaat van dit slachtoffer deed de beklaagde iets in haar drankje waarna hij overging tot seksuele handelingen en daar beelden van maakte. “Mijn cliënte kon zich niets van het incident herinneren, laat staan toestemming geven.”

Een derde slachtoffer zei dat ze wel degelijk instemde met de seks met de beklaagde, maar niet wist dat hij haar gefilmd had. De feiten omvatten dus zowel verkrachting als voyeurisme. Enkel dit laatste bekent de jongeman al kon hij niet uitleggen waarom hij de filmpjes maakte. “Ik begrijp dat ik daarvoor gestraft zal worden, maar ik heb niemand verkracht en zal dat ook nooit doen.” Vonnis op 20 februari.