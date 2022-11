Jongeman dreigt 18.000 euro te moeten betalen nadat hij als ‘moneymule’ rekening uitleende

Een 20-jarige man uit het Limburgse As riskeert bij de strafrechter in Veurne twee jaar cel voor informaticafraude en witwaspraktijken. J.C. liet onder andere zijn rekening door criminelen gebruiken om er crimineel geld op te storten en door te geven.

De bal ging aan het rollen toen een man uit Veurne aangifte deed van het feit dat er 2.736 euro van zijn rekening was verdwenen nadat zijn bankgegevens werden gehackt. Tijdens het onderzoek kwam men de nu 20-jarige J.C. uit As op het spoor. Die liet zich immers in met allerlei onfrisse zaakjes. Met het gestolen geld van de man uit Veurne kochten de criminelen allerlei pakjes die ze op het thuisadres van J.C. lieten leveren. “Er volgde een huiszoeking bij hem thuis en daarbij werden ook diverse bankafschriften van Argenta gevonden”, legde de procureur uit. “Daaruit bleek dat J.C. in totaal 18.827 euro op zijn rekening kreeg gestort en dat doorgestort werd naar mensen uit Nederland. Hij had zijn bankkaart aan hen gegeven om zo als ‘moneymule’ op te treden. Dat dossier werd afgesplitst in Nederland. Zij hadden hem gezegd dat ze veel geld hadden verdiend met bitcoins en ze via zijn rekening belastingen wilden ontduiken. In dit dossier maakte J.C. zich dus schuldig aan informaticafraude, externe hacking en witwaspraktijken. Ik vraag twee jaar cel en de verbeurdverklaring van 18.827 euro.”

Onder druk gezet

Daarvan schrokken J.C. en zijn advocaat. “Want dat geld heeft hij zelf nooit gehad”, klonk het. “Hij kreeg amper 50 euro voor zijn diensten. Hij liet zich telkens onder druk zetten door Nederlanders. Eerst leerde hij die kennen op reis in Griekenland waar ze hem vertelden dat ze een adres zochten om hun pakjes te laten leveren. En als moneymule liet hij zich overhalen via Snapchat. Hij liet zich vangen door het snelle geldgewin. Het leverde hem enkel ellende op. Nochtans is hij van goede komaf en wordt hij gesteund door zijn ouders.” We vragen mildheid. Vonnis op 13 december. (JH)