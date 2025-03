Jongeman die drugs aan minderjarige verkocht moet drugsbehandelingstraject volgen

Een 20-jarige man uit De Panne die verschillende soorten drugs verkocht, ook aan een minderjarige, maar ook zelf gebruikte wordt opgenomen in het drugsbehandelingstraject van de raadkamer. Dat was de uitdrukkelijke vraag van zowel Y.D. als zijn advocaat. “Het was eigenlijk een noodkreet dat hij zelf veel last heeft van zijn verslaving en wou stoppen”, zegt zijn advocaat Dirk Waeyaert.

De bal in het dossier van Y.D. ging aan het rollen in een andere drugszaak, toen de politie de gsm van een andere notoire drugdealer uit De Panne inkeek, die onlangs nog veroordeeld werd. Daarin stonden verschillende druggerelateerde berichten naar Y.D. “En uit het onderzoek bleek ook dat hij mefedron en cannabis verkocht aan een minderjarige”, sprak de procureur. “En daarnaast ook instond voor de verkoop van cocaïne, ketamine, cannabis en het zelf ook gebruikte. Bovendien voerde hij die drugs ook in, want hij haalde die in Duinkerke. Dagelijks zou hij zelf 1 gram cannabis gebruiken en 1 gram cocaïne wekelijks.”

Noodkreet

Y.D. heeft nog een blanco strafblad en zijn advocaat Dirk Waeyaert vroeg daarom op mildheid. “Hij heeft al problemen met drugs van in zijn jeugd, maar wil er echt iets aan doen. De politie vond in zijn gsm ook een bericht van twee jaar geleden, die als noodkreet gezien kan worden. Zo vertelt hij dat zijn verslaving een te grote impact heeft en hij het zelf niet opgelost krijgt. Daaruit blijkt zijn schuldinzicht.”

Omdat de nieuwe testen van Y.D. intussen positief evolueren, werd hij toegelaten tot het drugsbehandelingstraject van de rechtbank. Op 16 mei moet hij zich opnieuw laten evalueren. Als dat gunstig verloopt, kan hij wellicht rekenen op een mildere straf dan de gevraagde achttien maanden cel. (JH)