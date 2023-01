Jongeman blijft in de cel voor moord in Oostkamp

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 20-jarige man uit Oostkamp met twee maanden verlengd op verdenking van moord. Jordy D. bracht een 15-jarige Bruggeling met een bajonet om het leven.

De feiten speelden zich op vrijdagavond 24 september 2021 af in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Tijdens een feestje voor zijn verjaardag kreeg Jordy D. het in zijn eigen woning aan de stok met het slachtoffer. Milan M. bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij. In de loop van de nacht konden de speurders elf aanwezigen arresteren. Uiteindelijk werd enkel Jordy D. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem heeft aangehouden op verdenking van moord.

Volgens de verdediging kaderde het incident in een aanslepend drugsconflict. Bij een ripdeal zou D. 150 gram cannabis gestolen hebben van de vrienden van M. De avond van de feiten zou het slachtoffer langsgekomen zijn om geld te eisen. Naar eigen zeggen, verweerde D. zich enkel toen M. hem probeerde te bewerken met een taser.

Eind januari 2022 werden twee kameraden van D. aangehouden voor schuldig verzuim en voor mededaderschap aan moord. Bruggeling A.B. zou nog op het hoofd van het slachtoffer geschopt hebben. De overbuur van D. zou dan weer de bajonet meegebracht hebben. Begin mei werden beide verdachten respectievelijk door de onderzoeksrechter en door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten.

Meester Ellen Eneman vroeg vrijdagochtend aan de raadkamer om ook Jordy D. onder voorwaarden vrij te laten, maar de verdediging ving bot. Het onderzoek naar de moraliteit van de betrokkenen is ondertussen zo goed als afgerond. Daarna is het vooral nog wachten op de bevindingen van de gerechtspsychiater.