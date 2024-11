Jongeman (24) uit Wervik in de problemen na levering postpakketjes met cannabis: “Op vraag van mijn dealer”

Of hij wat postpakketjes op zijn adres mocht laten leveren, vroeg de Franse cannabisdealer van een 24-jarige jongeman uit Wervik zich af. Zeven maanden later zat hij met knikkende knieën op het beklaagdenbankje van de rechtbank in Kortrijk.

Op 19 april kon bij een controle van de douane in Zulte een FedEx-pakje vanuit Amerika in Zulte onderschept worden. In het pakje zat 1.200 gram cannabis. Bestemmeling: Maxim W. (24) uit Wervik. Een huiszoeking enkele dagen later leverde in de berging van de woning in Wervik een gelijkaardige doos op.

“Mijn cannabisdealer, ‘Kosmonaut’ op Instagram, vroeg me of hij wat pakjes op mijn adres mocht laten leveren”, verklaarde W. “Ik stemde in. Een eerste pakje was door een witte bestelwagen opgehaald, er bleef 50 euro achter in mijn brievenbus.”

Angststoornis

Met knikkende knieën zakte W. naar het gerechtsgebouw in Kortrijk af om zich te verantwoorden voor de invoer van de cannabis.

“Hij kampt met een angststoornis en was verslaafd, vroeger aan cocaïne, nu aan cannabis”, aldus zijn advocaat. “Hij liet zich al opnemen om zich te behandelen en neemt nu medicatie. Maar verdere begeleiding zou zeker goed zijn.”

De openbare aanklager opperde eerder een werkstraf. Om uit te maken welke straf het best zou passen, zal een maatschappelijk assistente een maatschappelijk onderzoek uitvoeren en een advies uitbrengen. Dat moet tegen 19 maart achter de rug zijn.

