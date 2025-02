Jongeman (22) doet zich voor als doofstomme bedelaar en berooft vrouw van 650 euro

Een 22-jarige Roemeen heeft één jaar cel met uitstel gekregen wegens oplichting en diefstal met geweld. A.S. deed zich voor als doofstomme bedelaar op de parking van de Carrefour in Koksijde en kon twee vrouwen overtuigen hem 10 euro te geven. Toen hij bij een van de vrouwen echter een pak geld in de portefeuille zag zitten, volgde hij haar en beroofde haar van 650 euro.

De feiten gebeurden op 11 januari op de parking van de Carrefour in Koksijde. A.S., een 22-jarige Roemeen die in Dortmund in Duitsland woont, was er op bedeltocht. “Hij deed zich voor als doofstomme en had een petitie van Handicap International bij”, zegt het Openbaar Ministerie. “Hij kon twee vrouwen overtuigen om hem 10 euro te schenken. Daarbij viel op hoe actief hij wel was: hij gaf hen knuffels en kusjes op hun handtas, wellicht om te kijken hoeveel geld ze bij hadden. Bij een van de vrouwen had hij opgemerkt dat ze wel erg veel cash geld bij had. Die vrouw volgde hij tot ze ingestapt was in haar wagen, opende haar portier en deed alsof hij iets wou wisselen. Daarop greep hij een stapel briefjes vast en zette het op een lopen richting een klaarstaande wagen. Zo kon hij liefst 650 euro stelen. De dag nadien kon hij via camerabeelden ontmaskerd worden en werd het geld gerecupereerd.”

Volgens zijn advocaat werkt de man bij Amazon in Dortmund en was hij hier op vakantie om een tante in Duinkerke te bezoeken. Hij kreeg één jaar cel met uitstel. (JH)