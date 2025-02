Jongeman (22) die ‘voor de leute’ brand stichtte in klooster van Veurne vertikt het om voorwaarden na te leven

Bijna drie jaar nadat een 22-jarige jongeman samen met twee tieners ‘voor de leute’ brand stichtte in het leegstaande klooster van Veurne, riskeert hij er alsnog 1 jaar effectief te voor moeten zitten. De reden? J.C. vertikt het zijn voorwaarden na te leven ‘omdat hij zich dan als een klein kind behandeld voelt.’

Op maandag 18 april 2022 werden de brandweer en politie opgeroepen naar het leegstaande klooster van de Blauwe Nonnen in de Pannestraat in Veurne. Buurtbewoners hadden de politie gebeld omdat ze het geluid van ingeslagen glas hoorden. In het oude klooster zaten al meermaals krakers.

De politie reed ter plaatse en zag ook hoe er rook opsteeg vanuit een ingeslagen raam. Ook de brandweer was snel ter plaatse. Samen werd naar binnen gegaan en kon de toen 20-jarige J.C. opgepakt worden. Hij was er aanwezig met twee minderjarige vrienden.

Grappig

J.C. vond het grappig ‘om voor de leute een zetel in brand te steken’, waarvoor hij 1 jaar cel met uitstel onder voorwaarden en 800 euro boete kreeg. Het openbaar ministerie vraagt nu om die celstraf alsnog effectief op te leggen.

“J.C. leeft zijn voorwaarden niet na, blijft onbereikbaar en wil geen contact meer”, sprak de procureur. “Hij voelt zich naar eigen zeggen door justitie als een klein kind behandeld.”

Bovendien was hij betrokken bij een vechtpartij in De Viking, al werd die zaak geseponeerd. Zelfs op zijn proces liet J.C. zich niet zien waardoor hij naar alle waarschijnlijkheid nu 1 jaar effectieve celstraf zal krijgen. Vonnis op 7 maart.

(JH)