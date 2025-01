Jongeman (21) zonder rijbewijs wil testritje maken, maar dat loopt verkeerd af: “Ik denk dat jullie nu wel jullie lesje geleerd hebben”

Twee broers uit Brugge zakten dinsdagochtend samen af naar de Brugse politierechtbank. De jongste van de twee wilde vorig jaar een testritje maken met de wagen van zijn broer. Zonder rijbewijs, maar wel met tonnen nieuwsgierigheid kroop de jongeman achter het stuur. Enkele seconden later kwam het tot een aanrijding met een andere wagen. “Het was dom en impulsief.”

De lokale politie van Brugge werd op 28 januari 2024 ter plaatse gevraagd in Assebroek. Een wagen die een parkeerplaats wilde verlaten, ramde een andere wagen die op dat moment net voorbijreed. Na controle bleek de 21-jarige chauffeur geen rijbewijs te hebben. “De jongen was nieuwsgierig naar de wagen van zijn broer”, vertelt de advocaat. “Het was dom en impulsief om te rijden terwijl dat niet mocht.” De 24-jarige broer werd bovendien ook gedagvaard, omdat hij zijn wagen uitleende aan iemand die geen rijbewijs had.

Vonnis

De Brugse politierechter wees de jongens op de gevaren. “Ik denk dat jullie nu wel jullie lesje geleerd hebben”, klonk het. De rechter besloot de jongeman een rijverbod van vijftien dagen op te leggen, al heeft de twintiger nu enkel nog maar zijn theoretisch examen afgelegd. Het rijverbod zal dan ook ingaan van zodra hij zijn definitief rijbewijs op zak heeft. Daarnaast kregen de broers een geldboete, deels met uitstel. (CCA)