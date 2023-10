Jongeman (21) uit Lendelede hoopt alsnog Chiroleider te mogen blijven na vondst kinderporno: “Verontrustend”

Bij een twintiger uit Lendelede werd vorig jaar kinderpornografisch materiaal gevonden. Het Openbaar Ministerie eist de probatie-opschorting en een verbod op activiteiten met minderjarigen. De jongeman – die Chiroleider is en speelpleinwerking gaf – hoopt echter leiding te mogen blijven geven.

Zelfs een foto van een baby zat ertussen”, wist de Procureur des Konings. “Hij was in een chatgroep beland met kinderpornografisch materiaal. Het was begonnen toen hij minderjarig was en ging door tot bij de huiszoeking op 19 augustus vorig jaar.”

De 21-jarige man uit Lendelede moest zich maandagmorgen verantwoorden voor het bezit en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. “Het is verontrustend. Hij is actief in de Chiro en werkzaam op het speelplein”, aldus de procureur. Dat noopte haar om een probatie-opschorting te vragen met als expliciete voorwaarde het verbod op activiteiten met minderjarigen.

Voor de jongeman was dat uit den boze. De speelpleinwerking had hij al opgegeven, maar de jeugdbeweging wil hij niet verliezen. “Het is niet gewoon een zondagactiviteit. Dat is mijn hele leven. Ik begrijp de bezorgdheid, maar ik kan er niet mee stoppen. Ik ben nu vier jaar leider en er is nog niks gebeurd.”

Zijn raadsman verwees ook naar de omstandigheden van het bezit en de verspreiding van de illegale beelden. “Hij werd gedwongen door een oudere man die ook beelden had van mijn cliënt. Als hij de kinderporno niet zou delen, dan zouden zijn beelden verspreid worden. Het is niet dat die beelden hem opwonden.”

Het Openbaar Ministerie benadrukte echter dat het risico niet mag gelopen worden dat er alsnog iets zou gebeuren en hamerde op haar oorspronkelijke eis. Wat de rechter beslist weten we op 13 november. (JD)