Jongeman (20) uit Veurne riskeert celstraf na brandstichting in klooster ‘voor de leute’

Een 20-jarige jongeman uit Veurne riskeert twaalf maanden celstraf nadat hij brand stichtte en vandalisme pleegde in het leegstaande klooster in Veurne. Dat deed hij samen met twee minderjarigen. J.C. vertelde de tieners dat hij ‘voor de leute’ een zetel in brand zou steken. “Je zou beter een voorbeeld zijn voor je minderjarige vrienden”, sneerde de procureur.

Op maandagavond 18 april vorig jaar werd de brandweer en politie opgeroepen naar het leegstaande klooster van de Blauwe Nonnen in de Pannestraat in Veurne. Buurtbewoners hadden de politie gebeld omdat ze geluid van ingeslagen glas hoorden. In het oude klooster zaten er al meermaals krakers. De politie reed ter plaatse en zag ook hoe er rook opsteeg vanuit een ingeslagen raam. Ook de brandweer was snel ter plaatse. Samen werd naar binnen gegaan en kon de 20-jarige J.C. opgepakt worden. Hij was er aanwezig met twee minderjarige vrienden. De man moest zich nu bij de strafrechter verantwoorden.

‘Voor de leute’

“J.C. bleek er met wat minderjarige vrienden al een tweetal uren rond te hangen in het oude klooster”, sprak de procureur. “Samen hadden ze al diverse ramen kapot gegooid. Toen de minderjarigen wilden vertrekken zei J.C. dat hij ‘voor de leute’ wel nog eens een zetel in brand wou steken. Daar gingen de anderen niet mee akkoord en ze wilden vertrekken. J.C. deed het toch en mag van immens veel geluk spreken dat de hulpdiensten er snel bij waren en de schade niet groter is. Hij had beter het goede voorbeeld gegeven aan zijn vrienden in plaats van te denken de grapjas te willen uithangen. Ik vraag twaalf maanden cel met uitstel of een werkstraf van 150 uren.”

J.C. zelf was van weinig zegs. “Ik geef de fouten toe en wil de voorwaarden naleven. Ik volg nu een opleiding en wil mijn leven terug op de rails krijgen.” Vonnis op 23 juni. (JH)