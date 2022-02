Jongeman (20) uit Bredene voor de rechter omdat hij inbrak in acht geparkeerde auto’s

Een 20-jarige man uit Bredene riskeert een werkstraf van 120 uren omdat hij in acht geparkeerde auto’s inbrak. Hij deed dat samen met een minderjarige kompaan, maar hij verscheen vrijdagmorgen alleen voor de correctionele rechtbank in Brugge. “Hij zal nu zijn verantwoordelijkheid nemen”, aldus zijn advocaat.

De twintiger was samen met zijn minderjarige vriend in de nacht van 30 op 31 maart vorig jaar op pad in Bredene. “Ze openden wagens en rommelden er in tot ze iets van waarde vonden”, schetste de procureur.

De twee konden uiteindelijk op heterdaad betrapt worden. Met voorwerpen en geld dat ze uit auto’s hadden gestolen. Ze droegen bovendien mutsen die ze eerder uit een wagen hadden gestolen.

Te veel gedronken

De twee schoven de schuld van de feiten bij de politie in elkaars schoenen. Maar T.D. besliste vrijdagmorgen om toch zijn verantwoordelijkheid op te nemen. “Hij zat in een lastige situatie. Hij had teveel gedronken en liet zich meeslepen. Maar we gaan dat niet meer betwisten”, aldus zijn advocaat. “Wij gaan akkoord met een werkstraf. Hij hoopt op die manier recht te zetten wat er gebeurd is.”

Vonnis op 4 maart.

(TL)