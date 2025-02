Jongeman (20) staat terecht voor verkrachting meisje (14) in Roeselaarse stationstoiletten: “Wist niet precies hoe oud ze was”

Een 20-jarige jongeman uit Staden moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden voor verkrachting. In de toiletten van het Roeselaarse station had hij seks met een 14-jarig meisje met een beperking. “Er gebeurde niets tegen haar zin”, aldus de advocate van de jongeman.

Het meisje en de jongen leerden elkaar jaren geleden in de instelling voor jongeren en volwassenen met een beperking Sint-Idesbald kennen. Toen het meisje tijdens haar vrije tijd in Roeselare was, sprak ze met de jongen af. In de toiletten van het Roeselaarse station kwam het tot seks. Bij haar terugkeer naar Sint-Idesbald vertelde het meisje haar ervaring aan een begeleidster, waarna op 20 juli 2023 een klacht volgde. “Hij wist niet hoe oud ze precies was”, aldus advocate Laura Van Renterghem. “Aangezien ze nog in dezelfde leefgroep zaten, veronderstelde hij dat ze ongeveer dezelfde leeftijd hadden. Er gebeurde niets tegen haar zin.” De jongeman vroeg de vrijspraak. Hij kampt zelf met autisme en ADHD. Bij een veroordeling verklaarde hij zich akkoord met een straf met probatievoorwaarden. De minimumstraf is drie jaar cel. Vonnis op 25 maart. (LSi)