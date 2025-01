Jongeman (20) heeft maand rijbewijs op zak en wordt betrapt op gsm-gebruik achter stuur: “Mama belde net”

Een 20-jarige jongen stond dinsdagochtend terecht in de Brugse politierechtbank voor gsm-gebruik achter het stuur. De twintiger had nog geen maand zijn rijbewijs op zak toen hij tegen de lamp liep. Het levert de jongeman onder andere een geldboete en rijverbod op.

Net zijn rijbewijs op zak en in principe nog alle theorie fris in het achterhoofd, maar toch kon een twintiger tijdens een van zijn eerste autoritjes zijn gsm niet achterwege laten. Enkele agenten zagen op 4 januari 2024 in Oostende hoe de jongeman zijn gsm gebruikte achter het stuur en dat terwijl de jongeman nog maar sinds 7 december 2023 zijn rijbewijs heeft. “Mijn mama belde net”, vertelde de jongeman dinsdagochtend zelf in de politierechtbank.

Uitspraak

De politierechter besloot de twintiger te veroordelen tot een rijverbod van vijftien dagen en een geldboete van 240 euro. Daarnaast moet de man ook het theoretisch examen opnieuw afleggen, omdat hij jongbestuurder is en zo snel de fout in ging.