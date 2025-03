Jongeman (20) die fuifganger stevig toetakelde krijgt werkstraf én moet duizenden euro’s schadevergoeding betalen

Een 20-jarige Torhoutenaar is voor de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur nadat hij samen met twee minderjarige kompanen een jongeman zwaar toetakelde na een fuif. Het slachtoffer liep een blijvend letsel op. Bovendien moet de twintiger ook ruim 12.200 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

Het slachtoffer fietste op 17 maart rond 5.30 uur naar huis na een fuif op de Torhoutse wijk Don Bosco. In de Amandelenstraat passeerde hij drie jongelui, die te voet langs de weg liepen. Volgens zijn advocaat werd het slachtoffer uit het niets aangevallen. “Mijn cliënt werd heel zwaar toegetakeld ”, pleitte meester Alexander Verstraete. “Door een breuk aan zijn rechterduim was hij twee maanden werkonbekwaam en is hij zelfs vier procent blijvend invalide.”

Alleen de meerderjarige dader, N.S. (20), werd voor de strafrechter gedaagd. De andere twee kompanen verschijnen deze maand voor de jeugdrechter. Het Openbaar Ministerie stuurde aan op een werkstraf van 60 à 80 uur. “Het slachtoffer kreeg nog slagen toen hij al weerloos op de grond lag”, aldus de procureur. Volgens een getuige kreeg het slachtoffer schoppen tegen het hoofd. Nog volgens de getuige moest de jongeman opstaan waarna hij nog een kopstoot kreeg. Meester Verstraete vroeg ruim 18.000 euro schadevergoeding.

Aanzienlijke schadevergoeding

S. bood zijn verontschuldigingen aan en gaf toe dat hij een schop uitdeelde. Maar hij beweerde ook dat het slachtoffer hem tijdens het passeren zonder reden tegen zijn kaak had geslagen. “Intussen hebben we het uitgepraat”, stelde hij. “Ik heb heel veel spijt over wat daar gebeurd is.”

De Brugse strafrechter veroordeelde de S. vrijdagochtend tot een werkstraf van 120 uur. Bovendien moet de jongeman ook ruim 12.200 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Indien S. de werkstraf niet uitvoert, krijgt hij alsnog een celstraf van een jaar.