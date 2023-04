Jongeman (19) uit De Panne wil indruk maken op vrienden… en eindigt bij politierechter

Een 19-jarige jongeman zal zijn zich zijn machogedrag in het verkeer snel beklagen. B. wilde onder invloed wat indruk maken op zijn vrienden, crashte met de wagen en mocht het gaan uitleggen bij de politierechter.

In de nacht van 5 op 6 augustus vorig jaar werd de politie opgeroepen voor een verkeersongeval op een rotonde in Nieuwpoort. Ter plaatse troffen ze de Volkswagen Polo aan van de 19-jarige B. uit De Panne. De man stond er maar beteuterd bij. “Hij moet zich vandaag verantwoorden voor een reeks tenlasteleggingen”, sprak de procureur in de politierechtbank. “Hij was die nacht uit geweest met vrienden in The Posse in Oostduinkerke. “Samen met vier vrienden reed hij met een volle Volkswagen Polo naar huis. Aan de rotonde wou hij naar eigen zeggen wat indruk maken op zijn vrienden. Hij wilde wat show verkopen op de baan maar verloor de controle over het stuur, botste op een borduur en kreeg een klapband. Gelukkig vielen er geen gewonden. Toen de politie ter plaatse kwam bleek hij onder invloed te zijn van alcohol en drugs. Bovendien was hij nog een jonge leerling-bestuurder en bleek hij de ‘L’ van het autoraam moedwillig te hebben verwijderd omdat hij wist dat hij niet mocht rijden. Ik vraag een gepaste straf.”

Jeugdzonde

De jongeman deed zijn best om een goeie indruk te laten bij de politierechter. Zijn advocaat Ives Feys nam het voor hem op. “Hij beseft dat hij in de fout is gegaan, maar we spreken hier over een jeugdzonde. Hij zal daaruit leren. De drugs in zijn bloed ging over een joint die hij eenmalig had gebruikt tijdens het uitgaan. Hij heeft geen problematiek in die zin.”

De politierechter wilde daar echter zeker van zijn en legde de jongeman onderzoeken op de komende weken. Op 18 september moet hij terugkomen en de resultaten van zijn testen voorleggen. (JH)