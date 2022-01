Jongelui riskeren werkstraf voor afpersing van sigaretten bij tiener in Knokke

Vier jongelui uit Kluisbergen en Wielsbeke riskeren in de Brugse rechtbank 90 uur werkstraf voor de afpersing van een tiener in Knokke.

Tijdens de zomer van 2020 waren de vier op vakantie in Knokke. Ze verbleven op een appartement in de Swolfsstraat en bouwden op 21 augustus een stevig feestje. Met de nodige alcohol achter de kiezen raakten ze buiten aan het gebouw in discussie met een tiener. Volgens het parket bedreigden ze de jongen en persten ze vier sigaretten af.

Celstraffen tot 15 jaar

“Jullie beseffen toch dat hier celstraffen op staan van 1 tot 15 jaar”, las procureur Mike Vanneste de jongelui de levieten. “De wetgever lacht hier niet mee.” Volgens Vanneste is er geen reden om te twijfelen aan de verklaringen van het slachtoffer. De beklaagden, die allemaal nog een blanco strafblad hebben, ontkenden niettemin met klem dat ze de jongen bedreigden en vroegen de vrijspraak. De uitspraak volgt op 18 februari. (AFr)