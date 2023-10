Jongelui ontvoeren jongen (16) tijdens drugsdeal op Brugs speelplein: “Hij moest uitleg geven over inbraak bij mijn vriendin”

Eind vorig jaar trok een zestienjarige Oostkampenaar naar een speelplein in Sint-Michiels om cannabis te kopen. Ter plaatse werd hij door drie jongelui aangevallen en in de koffer van een wagen geduwd. Een getuige sloeg meteen alarm waardoor de politie het slachtoffer snel kon bevrijden. De jeugdige daders kregen tot 37 maanden voorwaardelijke celstraf. De aanstoker had een opmerkelijke uitleg voor de feiten.

Op 7 december vorig jaar sprak een toen zestienjarige jongen uit Oostkamp ’s avonds af met zijn dealer op een speelplein in de Parklaan in Sint-Michiels. Hij wou voor twintig euro cannabis kopen maar ter plaatse sprongen de Brugse broers E.D. (21) en A.D. (19) uit de bosjes en vielen samen met de dealer, Bruggeling T.G. (19), de jongen aan. Het slachtoffer kreeg enkele rake klappen en schoppen en werd in de koffer van een Renault Megane gedwongen.

De chauffeur van de jongen was op een afstand blijven staan en zag alles gebeuren. Ter hoogte van de openstaande Steenbruggebrug zag hij een politiepatrouille en die snelde meteen naar de plaats van de feiten. Ter hoogte van enkele garageboxen in de Sint-Michielsestraat troffen de agenten de Renault Megane aan en konden ze het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijden. Er hing opgedroogd bloed aan zijn lippen en trui, zijn broek hing vol slijk en een van zijn schoenen ontbrak. De daders waren gaan lopen.

Stem herkend

De jongen verklaarde dat hij tijdens de feiten de stem van E.D. had herkend toen die “hef hem op!” had geroepen. De Bruggeling bekende dat hij die avond met de Renault Megane van zijn oma op pad was en de jongen in de koffer stak. “Ik had vernomen dat hij tijdens mijn verblijf in de gevangenis betrokken was bij een inbraak in de woning van mijn vriendin”, verklaarde hij. “Ik wou hem meenemen naar mijn vriendin in Oedelem en hem daar om uitleg vragen.”

A.D. en T.G. ontkenden hun betrokkenheid, maar de getuige sprak dat tegen. “Het staat vast dat de dealer het slachtoffer naar de bosjes lokte zodat de broers hem konden aanvallen”, aldus de rechter. E.D. kreeg uiteindelijk 37 maanden voorwaardelijke celstraf. De jongeman werd eerder al veroordeeld voor drugs en inbreuken op de wapenwet. Op het moment van de ontvoering was hij nog maar pas vrij uit de gevangenis. A.D. kreeg twee jaar celstraf met uitstel. Dealer T.G. kreeg achttien maanden voorwaardelijk. Aan het slachtoffer en zijn ouders kende de rechtbank in totaal 2.175 euro schadevergoeding toe. (AFr)