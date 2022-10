Jongelui die in Brugge treinstel bekladden met graffiti riskeren acht maanden celstraf met uitstel

Een 26-jarige Portugees en een 19-jarige Italiaan riskeren voor de Brugse rechtbank acht maanden celstraf met uitstel voor vandalisme.

Op 16 augustus betrapte een medewerker van Infrabel in de buurt van het Brugse station drie jongelui die een treinstel aan het bekladden waren met graffiti. De drie gingen er vandoor maar de politie kon twee verdachten klissen. Portugees Duarte C. (26) en Italiaan Mattia P. (19) hadden verf aan de handen en spuitbussen bij zich. Hun kompaan kon ontkomen.

Filmpjes op sociale media

Op de gsm van de gekliste verdachten stonden filmpjes waarop te zien was hoe Duarte C. de trein met een spuitbus bewerkte. “Hij liet zich ook filmen terwijl hij in Nederland een trein bekladde”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele.

“Er stonden ook beelden op van toen hij een metrotoestel onder handen nam. Die verspreidde hij trots via de sociale media. Graffiti kan als kunst worden beschouwd, maar als het op treinen of openbare gebrouwen wordt aangebracht, gaat het om verkankering van het publiek domein.”

Spijtbetuiging

Duarte C. drukte tijdens het proces zijn spijt uit. “Tijdens die twee dagen die ik in de cel doorbracht zijn mijn ogen opengegaan”, sprak hij.

“Ik was helemaal fout bezig. Ik ben op jonge leeftijd naar Nederland gekomen om te werken maar kwam als Uber-chauffeur financieel niet rond. Nu heb ik vast werk in een restaurant in Breda. Ik zal werken om alle schade te vergoeden.”

De rechter stelde de zaak uit naar 1 december. Dan zal Mattia P. aan het woord komen. (AFr)