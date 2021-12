Jongedame die als furie tekeer gaat in De Boare tegen politie krijgt 9 maanden cel

Een 25-jarige vrouw uit De Panne is met 9 maanden effectieve celstraf en 800 euro boete zwaar gestraft nadat ze compleet over de rooie ging tegen de politie na een fuif in De Boare in De Panne.

Tijdens de fuif in de nacht van 22 op 23 oktober werd de politie Westkust meermaals opgeroepen voor schermutselingen. Om 2.23 uur ontspoorde dat helemaal. “De politie werd opgeroepen voor een vechtpartij en wou de broer van E.V. bestuurlijk aanhouden”, sprak de procureur. “Dat was tegen haar zin waardoor ze enorm begon te roepen en tieren. Ze riep dat de politie ‘klootzakken’ waren en ze hen in elkaar ging slaan. Ze begon ook omstaanders op te hitsen tegen de politie. Uiteindelijk werd ook zijn opgepakt maar daarbij ging ze compleet door het lint. Ondanks de heropflakkering van corona spuwde ze naar de politie, trok een van hen aan de haren, wilde ze slaan en schopte een politieman tegen het been. Ook in de combi ging ze verder en sloeg ze op het glas. Ook toen ze in het commissariaat werd gebracht ging ze maar verder. Ze begon alweer te spuwen en te slaan. Volgens haar heeft ze zich enkel verweerd omdat ze dacht gewurgd te worden.”

Eerder al veroordeeld

E.V. kreeg in mei al eens zes maanden cel voor een gelijkaardig incident met een corona-overtreding maar leerde haar les dus niet. Ze liet verstek gaan op haar proces en kreeg 9 maanden cel en 800 euro boete. De vier politiemensen die betrokken waren, vroegen elk 500 euro morele schadevergoeding. (JH)