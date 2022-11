Jonge Wervikse overvaller mag cel verlaten maar moet voorwaarden volgen

De 18-jarige jongeman die tijdens het Wervikse kermisweekend de fietsende Raynaldo Wybaillie (85) uit Wervik overviel en beroofde, mag na ruim drie maanden de cel verlaten. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf van vijftien maanden, maar sprak enkel de periode van voorhechtenis als effectieve straf uit. Hij moet zich wel drie jaar lang aan voorwaarden houden als hij uit de cel wil blijven.

Op zaterdagavond 20 augustus 2022 was voormalig bouwaannemer en uitbater van tennisclub Olympos Raynaldo met zijn fiets op de terugweg naar zijn appartement langs de Leiekaai. Hij had tijdens het kermisweekend net nog iets gedronken in café ’t Kapittel. Plots dook Louis-Cyrus C. op, duwde hem van zijn fiets, bedreigde hem met een mes en ging er met fiets en portefeuille vandoor. Getuigen schoten ter hulp en konden erger vermijden.

De dader kon vluchten, maar even later al gevat worden in het appartement van zijn vriendin wat verderop. Hij zat verstopt achter een kast. Ook de gestolen fiets, gsm en tasje konden gevonden worden. Het meisje had tijdens de overval nog geroepen dat hij moest stoppen. De relatie is ondertussen voorbij.

“Hij beseft dat hij onder invloed van alcohol in de fout is gegaan”, aldus zijn advocaat Klaas Vandorpe. “Hij kan opnieuw bij zijn vader in Komen-Waasten terecht en is ook bereid na zijn vrijlating voorwaarden te volgen. Dat mag een alcohol- en/of een uitgaansverbod zijn. Hij heeft spijt.” “Ik weet niet waarom ik de overval pleegde”, moest de jongeman voor de rechter toegeven. Aan het slachtoffer moet C. een schadevergoeding van 2.723 euro betalen. (LSi)