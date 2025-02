Jonge vrouw betast en op mond gekust aan Oostends casino, maar aanrander draait rollen om: twaalf maanden effectieve celstraf

Een 37-jarige man uit Namen heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden effectieve celstraf gekregen voor aanranding van een jonge vrouw aan het casino van Oostende. In zijn verhoor draaide Mamadou B. de rollen om.

Het slachtoffer werd in de nacht van 10 op 11 juli 2023 door de beklaagde benaderd ter hoogte van de bankjes aan het casino van Oostende. Mamadou B. greep de 22-jarige vrouw uit Blankenberge met zijn beide handen bij de nek en begon haar tegen haar wil te kussen in de nek, op de kaak en uiteindelijk ook op de mond. Daarna betastte hij ook tien à twintig seconden lang haar borsten, waarna hij wegfietste op zijn mountainbike.

Camerabeelden

Het verbouwereerde slachtoffer trok diezelfde nacht samen met een ooggetuige naar de politie om aangifte te doen. Dankzij een gedetailleerde persoonsbeschrijving en camerabeelden kon de politie niet veel later de dader klissen. Hij beweerde dat hij het slachtoffer enkel de weg had gevraagd. “Zij heeft mij versierd en gekust”, klonk het.

Vonnis

De rechtbank hechtte evenwel geen geloof aan de beweringen van B., die niet kwam opdagen voor zijn proces. “Het slachtoffer was volgens de politie duidelijk aangedaan en uit het niets blijkt dat zij een fantaste is”, klonk het in het vonnis. B. liep in het verleden al liefs zeventien veroordelingen op. Aan het slachtoffer moet hij 1.100 euro schadevergoeding betalen. Daarnaast is hij ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)