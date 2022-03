Jonge Vietnamees blijft in cel voor verstikkingsdood 39 landgenoten in Zeebrugse koelwagen

Een jonge Vietnamees blijft in de cel voor zijn betrokkenheid bij de verstikkingsdood van 39 landgenoten in een koelwagen. De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van Alex T. dinsdag met twee maanden verlengd.

Op 23 oktober 2019 werden in het Zuid-Engelse graafschap Essex de levenloze lichamen aangetroffen van 39 Vietnamese vluchtelingen, onder wie twee kinderen.

Safehouses

De slachtoffers waren gestikt in een koelwagen die daags voordien vertrokken was in het noorden van Frankrijk en via Zeebrugge naar het zuiden van Engeland verscheept was. Verder onderzoek wees uit de slachtoffers tijdelijk verbleven hadden in twee safehouses in Anderlecht.

De mensensmokkelbende rond leider Vo Van Hong (45) kon volgens het federaal parket gelinkt worden aan minstens 130 transporten. Op 19 januari werden achttien betrokkenen tot zware straffen veroordeeld in de Brugse correctionele rechtbank.

Niet minderjarig

Van Hong kreeg als spilfiguur vijftien jaar cel. Maar niet alle betrokkenen werden toen berecht. Twee jonge Vietnamezen wachten in de cel nog op hun proces.

Een van hen is Alex T., hij kon pas in juni vorig jaar worden ingerekend in Engeland en beweerde tevergeefs minderjarig te zijn.

Luitenanten

Ook de in december 2020 opgepakte N. Sy Tai (20) beweerde dat, maar intussen bleek het tegendeel. De twee zouden als “luitenanten” van Van Hong in contact hebben gestaan met de taxichauffeurs, die de slachtoffers naar de smokkelplaatsen voerden aan de kust.

Maar naar eigen zeggen was het hun bedoeling om zelf gesmokkeld te worden. Hun zaak zal binnenkort naar de Brugse strafrechtbank worden doorverwezen. (AFr)