Jonge twintiger uit Izegem terecht voor drugsverkoop: “Overlijden vader was trigger voor eigen gebruik”

Een 21-jarige jongeman uit Izegem is vorig najaar vier maanden in de cel gevlogen op verdenking van drugsbezit en verkoop ervan. Op zijn proces in Kortrijk toonde hij zich bereid enkele voorwaarden te volgen.

Op 25 november 2021 voerde de politie bij I.C. een huiszoeking uit. Er kon vloeibare xtc, speed, cannabis en een wapenstok gevonden worden. Speed dook onder meer in de diepvries op. Aanvankelijk ontkende hij, in tegenstelling tot de beweringen van zijn vriendin, dat hij ook drugs verkocht. Maar gaandeweg bekende hij dat hij dat ook deed. Hij verkocht vooral cannabis, maar ook wat harddrugs om zijn eigen verslaving te kunnen blijven betalen. “Het overlijden van zijn vader was de trigger om steeds meer drugs te gebruiken”, aldus zijn advocate.

“Maar ondertussen heeft hij zich volledig herpakt. Hij heeft een job, woont bij zijn zus, laat zich voor zijn budget bij het OCMW begeleiden en is bereid nog andere voorwaarden te volgen.”

De openbare aanklager stelde een deels voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden en een boete van 800 euro voor. Het wil wel ruim 12.000 euro drugsgeld verbeurd verklaard zien.

Vonnis op 7 september. (LSi)