Jonge Oostendse vrouw misbruikt bankkaart om rekening van haar oma (81) te plunderen

Een 25-jarige vrouw uit Oostende heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden effectieve celstraf gekregen voor informaticabedrog. Ze plunderde de rekening van haar 81-jarige oma met een bankkaart die ze gekregen had om boodschappen te doen.

Het hoogbejaarde slachtoffer stapte in het voorjaar van 2020 zelf naar de politie nadat ze had vastgesteld dat haar saldo ontoereikend was om een betalingsopdracht uit te voeren. Onderzoek van camerabeelden wees uit dat haar kleindochter J.S. tussen 20 en 25 januari 2020 op verschillende locaties in Oostende in totaal 1.430 euro had afgehaald met haar bankkaart.

Niet aanwezig in rechtszaal

De 25-jarige Oostendse gaf tijdens haar verhoor het informaticabedrog toe, maar dat ze de bankkaart gestolen had ontkende ze met klem. Naar eigen zeggen had ze de kaart met pincode van haar oma gekregen om af en toe kleine boodschappen voor haar te doen. De grootmoeder is ondertussen overleden.

S. liet zich niet zien in de rechtszaal. De jonge vrouw staat geseind en had schrik dat ze op de zitting in de boeien zou worden geslagen. Het openbaar ministerie drong aan op een jaar cel, maar advocaat Mathieu Langerock vroeg met succes de vrijspraak voor diefstal. Voor het informaticabedrog vroeg hij een zo mild mogelijke bestraffing. (AFr)