Jonge Nederlanders blijven in cel na helpdeskfraude

Een agent wilde een wagen met twee jonge Nederlanders controleren na een parkeerovertreding, maar die routinecontrole eindigde in een achtervolging. De twee 19-jarige mannen pleegden die middag helpdeskfraude en dachten dat de agenten hen op de hielen zaten. De Brugse raadkamer besliste vrijdag om hun aanhouding met een maand te verlengen.

Op 31 januari reed een agent met zijn fiets rond in de binnenstad van Oostende tot hij plots een verkeerd geparkeerde wagen zag aan Sint-Petrus-en-Paulus-plein. De agent wilde de bestuurder van de wagen aanspreken, maar die besloot met volle vaart weg te rijden van de patrouille.

De vrienden dachten dat de politie hen zocht voor frauduleuze praktijken die ze eerder die dag pleegden, maar niets bleek minder waar. De Nederlanders brachten als medewerkers van Card Stop die middag een bezoekje aan een dame, om zogenaamde gepleegde fraude aan te pakken.

Raadkamer

De agent besloot met de fiets de achtervolging in te zetten. Uiteindelijk werden twee 19-jarige jongemannen met Nederlandse nationaliteit geklist. Uit onderzoek bleek dat de tieners een smartphone en bankkaart op zak hadden die niet van hen waren. Het duo was vlak daarvoor op pad geweest bij een dame om zogenaamde helpdeskfraude te plegen. Er zou ook een envelop met geld meegenomen zijn, al is het niet zeker om hoeveel geld het gaat.

De aanhouding van beide tieners werd vrijdag door de Brugse raadkamer verlengd met een maand.