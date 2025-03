Jonge moeder (25) uit Brugge op weg naar assisen voor moord op pasgeboren baby

Een 25-jarige vrouw uit Brugge is op weg naar het hof van assisen op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. Claudia D.C. blijft echter ontkennen dat ze haar pasgeboren baby van het leven beroofde. De Brugse raadkamer oordeelde vrijdag dat de verdachte voorlopig in de gevangenis moet blijven.

De feiten kwamen op 3 januari 2023 aan het licht in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. De moeder van het slachtoffer werd na de ontdekking van het lijkje gearresteerd voor kindermoord en schuldig verzuim. In eerste instantie werd de studente verpleegkunde niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter omdat het nog onduidelijk was of er überhaupt sprake was van een misdrijf. Het kon bijvoorbeeld ook om een doodgeboren baby gaan. Claudia D.C. was er naar eigen zeggen immers zelf van overtuigd dat haar kindje niet leefde.

Levend geboren

De eerste resultaten van de autopsie toonden echter vrij snel aan dat de baby wel degelijk levend geboren is. Het meisje was bovendien volgroeid. De moeder betwist echter dat ze enige vorm van geweld gebruikte. Claudia D.C. hield ook lang vol dat ze zelfs niet wist dat ze zwanger was. Ondertussen heeft ze wel toegegeven dat ze van haar zwangerschap op de hoogte was.

De precieze omstandigheden van het overlijden blijven echter ook na een reconstructie onduidelijk. Het onderzoek is ondertussen wel afgerond. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen wil D.C. voor het hof van assisen brengen voor kindermoord en schuldig verzuim. De verdediging verzette zich in de Brugse raadkamer niet tegen die verwijzing.

Geen elektronisch toezicht

Het Gentse parket-generaal moet de zaak nu voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) brengen, met het oog op de verwijzing naar het West-Vlaamse assisenhof. De verdediging vroeg vrijdagochtend tevergeefs om de verdachte in afwachting daarvan onder elektronisch toezicht te plaatsen.