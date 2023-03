Jonge Knokse “ondernemer” die ruim 700.000 euro achterover drukte reed ook rond met valse rijbewijzen

Het gerecht verdenkt hem van grootschalige oplichtingspraktijken waarbij hij minstens 700.000 euro achteroverdrukte, maar zelf wuift de 25-jarige A.S. uit Knokke alle beschuldigingen weg. Toch blijkt hij niet aan zijn proefstuk toe. In november vorig jaar kreeg hij drie maanden celstraf met uitstel opgelegd omdat hij rondreed met een vals Congolees rijbewijs. Die veroordeling vecht hij nu aan voor het Gentse hof van beroep. “Mijn cliënt ontkent met klem dat hij handelde met een bedrieglijk opzet”, stelt zijn advocaat.

In maart 2021 werd de twintiger met Congolese roots in Brugge uit het verkeer gehaald tijdens een controle. Hij legde een internationaal Congolees rijbewijs voor en beweerde dat zijn nationaal Congolees rijbewijs bij de gemeente Oostkamp lag om dit in te ruilen voor een Belgisch rijbewijs. Maar zowel het nationaal als het internationaal Congolees rijbewijs bleken vals. A.S. betwistte de valsheid en beweerde bij hoog en bij laag dat hij in 2017 in Congo zijn rijexamen had afgelegd. Maar op zijn rijbewijzen stond januari 2015 als datum van afgifte vermeld. Zijn bewering kon dus niet kloppen.

In een ultieme poging om zijn vel te redden, zwaaide de twintiger met attesten, maar die bleken geen betrekking te hebben op zijn rijbewijzen. De nummers stemden namelijk niet overeen. De rechtbank geloofde geen snars van zijn uitleg en veroordeelde hem in november vorig jaar tot drie maanden celstraf met uitstel en een geldboete van 400 euro. Tegen die straf tekende hij evenwel beroep aan. De zaak werd dinsdag ingeleid voor het Gentse hof van beroep maar zal pas op 20 juni behandeld worden.

Grootschalige oplichtingspraktijken

De valse rijbewijzen blijken nu slechts het topje van de ijsberg, want momenteel loopt tegen A.S. een gerechtelijk onderzoek naar grootschalige oplichtingspraktijken. Een van de opvallendste feiten zou S. gepleegd hebben met een peperdure Mercedes E63 AMG. De jongeman bestelde de luxewagen – prijskaartje 150.000 euro – maar betaalde die niet. Hij fabriceerde nog een vervalste overschrijving, maar de haring braadde niet en A.S. kreeg de wagen niet te zien. Intussen was hij er wel in geslaagd de auto in te schrijven en een nummerplaat aan te vragen.

Met de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs zou A.S. vervolgens voor honderdduizenden euro’s aan leningen hebben afgesloten. Hij gebruikte de Mercedes – die dus de zijne niet was – als onderpand en overtuigde zijn slachtoffers met de documenten. De slachtoffers kregen hun geld uiteindelijk niet meer terug. A.S. zou de wagen ook nog verkocht hebben. De klant betaalde een voorschot, maar kreeg de Mercedes nooit te zien. Naar het voorschot kon hij fluiten. Nog andere slachtoffers zouden de jongeman voor 250.000 euro aan goudstaven hebben toegestopt om te verkopen. Maar dat gebeurde niet en de slachtoffers bleven berooid achter.

Tot voor kort was S. actief in twee bedrijven. De ene firma transporteert luxewagens, maar daar werd hij wandelen gestuurd. Met zijn eigen bedrijfje verhandelde hij dure horloges van topmerken als Breitling en Rolex. Hij runde de zaak vanuit de toenmalige villa van zijn ouders in Hertsberge. Die werd intussen verkocht. In januari werd S. klemgereden voor zijn huidige woning in Knokke. Na een nachtje in de cel liet de onderzoeksrechter hem gaan onder voorwaarden. Zo mag de twintiger geen zaken meer doen. Op dat moment waren er al een zestal klachten tegen S., maar vermoedelijk tikt dat cijfer nog aan.

Intussen wast S. de handen in onschuld. “Mijn cliënt ontkent met klem dat hij handelde met een bedrieglijk opzet”, zegt zijn advocaat Pieterjan Dens. “Hij verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek. De verdediging zal ten gepaste tijde gevoerd worden voor de rechtbank.” AFr