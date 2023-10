Jonge groep van vier ketaminedealers krijgt elk celstraf met uitstel

Twee mannen en twee vrouwen uit een vriendengroep hebben van de strafrechter in Veurne elk een celstraf met uitstel gekregen wegens het dealen van ketamine in Veurne, Diksmuide en de Westkust. Een Ford en een Chevrolet die ze gebruikten om de drugs rond te voeren werd verbeurd verklaard.

De vier waren verantwoordelijk voor de verkoop van een hoeveelheid ketamine in de ruime regio rond Veurne, maar ook in Diksmuide, Koksijde en Nieuwpoort. De politie was al enige tijd bezig met een onderzoek toen de 31-jarige G.D. in het vizier kwam.

Gerechtelijk onderzoek

Via de onderzoeksrechter werd een gerechtelijk onderzoek bevolen en werd de man onder telefoontap geplaatst. “Daarbij waren verschillende dubieuze gesprekken met de tweede beklaagde, de 24-jarige D.F.”, sprak de procureur. “Uit het verdere onderzoek kwamen ook de 24-jarige R.D. naar boven en de 23-jarige J.S. Die vrouw is al langer bekend bij de politie. Zij worden er vooral van verdacht de drugs gekocht te hebben en beperkt te hebben gedeald.”

De vier beklaagden weten hun gebruik aan mentale maar minimaliseerden hun rol bij de verkoop. De rechter gaf hoofdbeklaagde G.D. een celstraf van 20 maanden met uitstel voor de verkoop gedurende een jaar. Hij kreeg ook 8.000 euro boete, viervijfden met uitstel. De andere beklaagden kregen tussen zes maanden met uitstel en 18 maanden met uitstel en telkens een geldboete grotendeels met uitstel. Een Ford en een Chevrolet die bij de drugstrafiek gebruikt werd, is verbeurd verklaard. (JH)