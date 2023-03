Jonge Fransman terecht na vondst drugs in hoofdsteunen auto in Izegem: “Minderjarige passagier dealde drugs”

In de hoofdsteunen van de auto van een 20-jarige Fransman kon bij een controle in Izegem drugs gevonden worden. De jongeman stond als drugskoerier voor de rechter in Kortrijk terecht en riskeert achttien maanden cel.

Aan boord van zijn auto zat ook een 17-jarige passagier die cannabis en 160 euro cash geld op zak had. In de hoofdsteunen vonden agenten 83 gram heroïne, 16 gram cocaïne en 1.385 euro cash geld. Er lagen ook vijf gsm’s in de auto. In de gps-gegevens zaten tal van adressen van drugsgebruikers in Zuid-West-Vlaanderen opgeslagen.

Sofian R. uit Armentières bekende dat hij in opdracht van de minderjarige passagier drugs rond voerde. Hij riskeert naast de celstraf ook zijn auto kwijt te spelen. “Ik kende de passagier als vriend uit mijn wijk”, klonk het. “Ik wist wel dat hij met drugs bezig was.” Vonnis op 17 april. (LSi)