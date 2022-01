Jonge Fransman dagenlang vernederd en gefolterd in woning in Roeselare

Een twintiger uit Frankrijk is in het najaar van 2020 in een woning in Roeselare vier dagen lang bont en blauw geslagen, gedrogeerd, vastgebonden, het hoofd kaalgeschoren, vernederd aan een leiband en verplicht om gekke dansjes uit te voeren, urine te drinken en hondenbrokken te eten. Een half jaar later was een andere jongeman in hetzelfde huis hetzelfde lot beschoren. Dertien verdachten stonden terecht voor de correctionele rechtbank in Kortrijk en riskeren tot 4 jaar cel.

Eind september 2020 was het gezellig druk in de woning van Kelly R. (36) langs de Rumbeeksesteenweg in Roeselare. Samen met enkele vrienden en kennissen, één voor één figuren uit de rand van de maatschappij met een drugsprobleem of een strafblad, werd er wat gedronken en gepraat. Toen R. samen met Jonathan T. (30) naar de stationsbuurt stapte om sigaretten te kopen, pikten ze ook de Franse twintiger op. Hij vertoefde vaak in de stationsbuurt en Kevin V., die ook in de woning aanwezig was, had er wel nog een eitje mee te pellen. Waarom, dat bleef tijdens het hele onderzoek onduidelijk.

In de woning escaleerde de situatie al vlug. “Hij viel ten prooi aan de ziekelijke geest van R. en haar knokploeg”, vond de advocaat van het slachtoffer. “Hij is vernederd en gefolterd. Dat perverse spelletje duurde maar liefst vier dagen. Op het einde werd hij gewoon gedumpt.”

Filmpjes

Op 1 oktober 2020 trof een politiepatrouille de jongeman zieltogend langs de weg in Pittem aan. Hij had geen schoenen aan, was versuft, zijn ogen zaten dicht, zijn lippen opgezwollen, hij was uitgeput, onderkoeld en angstig. Hem deftig verhoren lukte niet.

Het bleef onduidelijk wat er precies met de jongeman was gebeurd, tot begin 2021 het roddelcircuit op gang kwam en de filmpjes van de folteringen begonnen te circuleren. Sommige onrechtstreekse getuigen stapten naar de politie en dienden klacht in. Zelf herinnerde het slachtoffer zich maar weinig van wat er met hem gebeurd was.

“Alles speelde zich af in de rand van de maatschappij”, situeerde de openbare aanklager. “Zowat alle beklaagden zijn druggebruikers, werken niet en hun normen zijn ernstig vervaagd. Blijkbaar geldt bij hen maar één wet: oog om oog, tand om tand.”

Volgens de procureur had ‘Pinne’ Kelly R. de leiding maar lieten ook de 11 andere beklaagden zich niet onbetuigd. Een dertiende beklaagde werd pas op het einde opgetrommeld omdat hij de enige met een wagen was en het slachtoffer moest dumpen. Dat deed hij dan ook in Ardooie. Naar Rijsel, zoals aanvankelijk gepland door de anderen, wilde hij niet rijden.

Zwaarste straf

Kelly R. riskeert net als Stefaan K. met 4 jaar cel de zwaarste straf. Zo goed als alle anderen riskeren 2 jaar cel. Ongeveer een half jaar later viel een andere jongeman dezelfde ‘eer’ te beurt. Ook hij werd urenlang geslagen en geschopt in de woning van R. Opmerkelijk: dat slachtoffer staat mee terecht als dader voor de foltering van het eerste slachtoffer. Hij daagde evenwel niet voor de rechtbank op. R. vertelde aan de rechter dat ze inziet dat ze fout is geweest en gestraft zal moeten worden. Dat ze de leiding had over het hele gebeuren ontkende ze evenwel.

