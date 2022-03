Jonge Franse drugskoerier speelt voertuig en drugs kwijt na controle

Een 19-jarige Fransman is door de rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 18 maanden en een boete van ruim 8.000 euro omdat hij als drugskoerier cocaïne en heroïne vanuit Frankrijk ons land invoerde. De rechter verklaarde zijn voertuig, de gevonden drugs en 845 euro verbeurd.

Op 28 november 2021 merkte een patrouille van de politiezone Riho het aftandse voertuig met Franse nummerplaat van Darius M. op. Met de plaag van Franse drugskoeriers die naar de regio komen afgezakt om drugs te leveren in het achterhoofd, beslisten de agenten om tot controle over te gaan.

Ook de hulp van een drugshond werd ingeroepen. De hond vond in een verborgen ruimte onder het gaspedaal een kous met cash geld, 33 gram heroïne en 7 gram cocaïne.

ANPR-camera’s

“Ik wist daar niets van af”, beweerde M. “De wagen leende ik van een vriend.” Hij weigerde aan het verdere onderzoek mee te werken en wou de codes van zijn gsm niet prijsgeven om uitlezing mogelijk te maken.

Op ANPR-camera’s was te zien dat het voertuig ook de weken voordien al regelmatig in West-Vlaanderen, onder meer in Zonnebeke, aanwezig was. M. liep al veroordelingen voor wapens, diefstal en drugs op voor de rechtbank in Doornik. (LSi)