Jonge drugskoerier al 4 maanden in cel na arrestatie in Roeselare: “Reed rond voor Uber Eats.”

Een 21-jarige Franse drugskoerier die op 8 februari in Roeselare betrapt kon worden, probeerde er aanvankelijk met een smoesje vanaf te komen. “Ik rij rond voor Uber Eats”, probeerde hij. Uiteindelijk gaf hij toe al 15 keer drugs vanuit Frankrijk naar België te hebben binnengesmokkeld. Voor de rechtbank in Kortrijk riskeert hij 15 maanden celstraf.

De politie merkte de aftandse auto met Franse nummerplaat van Imir H. in Beitem (Roeselare) op omdat hij langs de verkeerde kant van de weg met knipperlichten stond geparkeerd. Een controle leverde in totaal 70 gram heroïne en cocaïne en 410 euro cash geld op.

Na zijn smoesje als Uberchauffeur gaf hij toe dat hij zo’n 40 tot 70 euro per rit als drugkoerier vanuit zijn woonplaats in Armentières verdiende, in totaal zo’n 900 euro voor de 15 ritten die hij de voorbije 15 dagen dagelijks uitvoerde.

Via Snapchat gerekruteerd

“Hij deed wel degelijk vrijwilligerswerk en een job als Uberchauffeur in Frankrijk”, verdedigde zijn advocaat hem. “Hij is via Snapchat gerekruteerd als koerier.”

Aan de rechter vroeg H. enkel de periode van voorhechtenis als effectieve celstraf op te leggen. Sinds zijn arrestatie verblijft hij in de cel.

“Hopelijk heb je jouw les geleerd”, aldus de rechter. “Als koerier ben je een schakel in een hele ketting die drugsgebruik in stand houdt.” Vonnis op 29 juni.

