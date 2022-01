Jonge drugsdealer overtreedt al 4 uur na vrijlating zijn voorwaarden: 18 maanden effectieve celstraf

Amper 4 uur nadat hij onder voorwaarden was vrijgelaten, vloog een 25-jarige jongeman uit Kortrijk opnieuw de cel in. Meteen na zijn vrijlating zocht hij opnieuw zijn drugsvrienden op en dat brak hem zuur op. De rechter gaf hem een nieuwe effectieve celstraf van 18 maanden voor drugshandel.

Op 12 juni 2021 merkte een patrouille van de politiezone Gavers in Harelbeke een verdacht voertuig op. In de wagen zat een meisje, maar het was Faysal L.L. (25) uit Avelgem, die ondertussen opnieuw bij zijn ouders in Kortrijk terechtkan, die zenuwachtig deed.

Cocaïne in onderbroek

In de auto van Tommy (zijn nickname, red.) lagen zakjes cannabis en 2.725 euro cash geld. Op het politiekantoor bleek hij nog eens 113 gram cocaïne in zijn onderbroek te hebben verstopt.

Hij gaf toe dat hij drugs verkocht en die vanuit Nederland kreeg aangeleverd. Volgens de openbare aanklager verkocht hij zo’n 650 gram cocaïne, goed voor een opbrengst van 21.500 euro. Dat geld wou het verbeurd verklaard zien. De rechter hield het op 14.000 euro.

Retourticketje naar cel

Na een verblijf van twee maanden in de cel liet de raadkamer hem vrij onder voorwaarden maar amper 4 uur later zat hij opnieuw bij zijn drugsvrienden en kreeg hij een retourticketje naar de cel gepresenteerd.

Daar verblijft hij nu nog altijd. In mei 2021 liep hij bij verstek ook al een celstraf van 30 maanden op voor drugshandel. Op zijn vraag om nieuwe, strenge voorwaarden te koppelen aan een voorwaardelijke celstraf ging de rechter niet in. (LSi)