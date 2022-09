Jonge drugsdealer mag na 7 maanden cel verlaten: “Drugs verstopt tussen 2 onderbroeken”

Een 25-jarige drugsdealer uit het Nederlandse Arnhem mocht na een verblijf van 7 maanden in de gevangenis de cel verlaten. Hij kon in Roeselare geklist worden met drugs in 2 onderbroeken. De rechter gaf hem 15 maanden celstraf maar sprak enkel de periode die hij tot nu in de cel zat als effectieve celstraf uit.

Op 13 februari 2021 liep bij de politie de melding binnen dat iemand op straat drugs aan het verkopen was. Via de politiepatrouilles en de camerabeelden kon al snel Mohammed A., een 25-jarige jongeman uit Arnhem, opgepakt worden. Hij bleek twee onderbroeken te dragen en daarin zaten 5 gram cocaïne en 42 gram heroïne verstopt.

Hij had ook 440 euro cash geld en 2 gsm’s op zak. Drie dagen voordien bleek hij ook drugs te hebben gedeald in de Roeselaarse straten. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 18 maanden maar de rechter oordeelde iets milder.

Loopjongen

“Hij fungeerde als loopjongen. Hij volgde iemand op die eerder was gearresteerd en na zijn arrestatie kwam opnieuw iemand anders”, stelde zijn advocaat gelaten vast. De rechter gaf hem ook een boete van 400 euro.

(LSi)