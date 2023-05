Jonge Brugse moeder (23) die baby na bevalling dumpte blijft in de cel voor kindermoord

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 23-jarige Brugse met twee maanden verlengd op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Claudia D.C. ontkent nog steeds met klem dat ze geweld gebruikte tegen haar pasgeboren baby.

De feiten kwamen op dinsdagavond 3 januari aan het licht in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. De moeder van het slachtoffer werd na de ontdekking van het lijkje gearresteerd voor kindermoord en schuldig verzuim. In eerste instantie werd ze niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter, omdat het nog onduidelijk was of er überhaupt sprake was van een misdrijf. Het kon bijvoorbeeld ook om een doodgeboren baby gaan. Claudia D.C. was er immers zelf van overtuigd dat haar kindje niet leefde.

De eerste resultaten van de autopsie hebben vrij snel aangetoond dat de baby wel degelijk levend geboren is. Het meisje was bovendien volgroeid. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het kind precies om het leven is gekomen. De moeder betwist alvast dat ze enige vorm van geweld gebruikte. Volgens de verdediging wist Claudia D.C. zelfs niet dat ze zwanger was. De uitlezing van haar gsm en de verklaringen van familieleden en vrienden zouden dat ook bevestigen.

Autopsieverslag

Meester Elise Standaert drong dinsdagochtend in de raadkamer opnieuw tevergeefs aan op een vrijlating onder voorwaarden. Het is voorlopig echter nog wachten op het cruciale autopsieverslag en op de bevindingen van de gerechtspsychiaters. In die omstandigheden besliste de raadkamer dat D.C. twee maanden langer in de gevangenis moet blijven. Als de verdediging beroep aantekent, zal de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) binnen twee weken de knoop moeten doorhakken.