Jonge Bruggeling die tiener vernederde en toetakelde met boksbeugel krijgt mildere straf: “Hij wordt binnenkort papa”

Een 21-jarige Bruggeling die tijdens een overval een veertienjarige jongen aftuigde met een boksbeugel en tot op het bot vernederde, heeft dertig maanden voorwaardelijke celstraf gekregen. Angelo H. kreeg die straf aanvankelijk effectief opgelegd, maar hij tekende met succes verzet aan.

Op 12 juni 2021 omsingelden vijf jongeren met zwarte kaptruien en mondmaskers een toen veertienjarige jongen in het Veltembos in Brugge. Ze sloegen het slachtoffer met een boksbeugel in het gezicht en verplichtten hem om op zijn sokken rondjes te lopen rond een voetbalveld. De jongen moest ook pompen, terwijl hij geschopt en uitgelachen werd. Pas toen een passant tussenbeide kwam, stopten de vernederingen.

Een van de minderjarige daders wees Angelo H. aan als de aanstoker. De toen negentienjarige Bruggeling was de enige meerderjarige van de bende en volgens het parket ook diegene die de boksbeugel hanteerde. Bij zijn arrestatie drie dagen na de feiten had hij alvast de boksbeugel bij. Achteraf bedreigde hij de jongen die hem aan de galg had gepraat. Halfweg mei vorig jaar kreeg H. dertig maanden effectieve celstraf, maar hij kwam toen niet opdagen voor zijn proces.

Autodiefstal

Een paar maanden later kreeg hij nog eens zes maanden effectief voor autodiefstal. Samen met enkele vrienden stal hij de Mercedes van een man die in de cel zat. De zoon van het slachtoffer was bij de feiten betrokken. Ook voor dat proces kwam H. niet opdagen. Na zijn arrestatie tekende hij vanuit de cel verzet aan in de beide zaken.

“Hij werd als kind verwaarloosd door zijn moeder en heeft zijn vader nooit gekend”, pleitte zijn advocaat tijdens het nieuwe proces in april. “Hij begon al op zijn negende cannabis te roken. Nu is hij clean en wordt hij zelfs voor het eerst papa.” Zowel in het dossier van de overval als dat van de autodiefstal werd de celstraf omgezet in een voorwaardelijke. (AFr)