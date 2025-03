Jonge automobilist (22) vier keer betrapt in drie maanden tijd: politierechter verklaart hem rij-ongeschikt

Een 22-jarige automobilist uit Anzegem verliest onmiddellijk voor minstens zes maanden zijn rijbewijs. De Kortrijkse politierechter verklaarde hem na vier overtredingen in drie maanden tijd rij-ongeschikt. Hij daagde zelfs niet op voor zijn proces.

De kruisweg van Jordi P. startte op 28 juli 2024 langs de E17 in Harelbeke. Hij kon er na een snelheidsovertreding aan 208 kilometer per uur staande gehouden worden en moest onmiddellijk zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.

Dat weerhield er hem niet van amper vijf dagen later in Waregem opnieuw achter het stuur betrapt te worden. Bovendien bleek hij onder invloed van cannabis. Alsof dat nog niet genoeg was, knalde P. op 3 oktober 2024 in Anzegem tegen een geparkeerde auto. Hij bleek onder invloed van alcohol en vluchtte weg. Drie dagen later zat hij onder invloed van drugs achter het stuur, opnieuw in Anzegem.

Het brokkenparcours van de jongeman resulteerde in maar liefst 4 dagvaardingen voor de politierechtbank in Kortrijk. P. daagde evenwel niet op. Bij verstek veroordeelde de politierechter hem tot een boete van 3.800 euro en een rijverbod van 5 maanden. Ze verklaarde hem ook rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden.

Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt, zelfs als hij verzet of beroep aantekent. Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij 6 maanden drugs- en alcoholvrij is, zal hij opnieuw kunnen vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. Het uitgesproken rijverbod moet dan daarna nog uitgezweet worden.

(LSi)