Jobstudent steelt geld en bankkaarten uit kamer rusthuisbewoonster

Amper 18 was hij, toen een jongeman uit Menen als jobstudent in woonzorgcentrum Marie-Astrid een diefstal pleegde in de kamer van een bejaarde bewoonster. Hij stond daarom maandag voor de rechter terecht en sloeg mea culpa.

Begin augustus 2021 drong R.T. de kamer van de bewoonster binnen. Hij kon ongestoord de kamer binnen omdat hij als keuken- en onderhoudshulp een sleutel had om overal binnen te gaan. Op de kamer stal hij 2 bankkaarten, een sleutel en 80 euro cash geld. Met de bankkaarten deed hij verschillende aankopen. Camerabeelden en rekeninguittreksels toonden zijn schuld aan.

Werkstraf

“Ik beken”, klonk het voor de rechter. “Ik heb geen idee waarom ik dat heb gedaan. Ik had geen financiële problemen en werk. Het spijt me.” Hij toonde zich bereid een werkstraf uit te voeren. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 4 maanden en een boete van 600 euro maar kon zich ook wel in een werkstraf vinden. Vonnis op 13 februari. (LSi)