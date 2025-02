Jeugdtrainer Beerschot krijgt kopstoot omdat hij spelertje pas bij 11-0 achterstand liet invallen

Een man uit Kapelle-op-den-Bos riskeert zes maanden cel omdat hij een jeugdtrainer van voetbalploeg Beerschot VA een kopstoot zou hebben gegeven. Dat gebeurde in de zomer van 2023 tijdens een jeugdstage in De Panne. De man, vader van een jeugdspeler van Beerschot, zou kwaad geweest zijn omdat zijn zoon pas bij een 11-0 achterstand mocht invallen. “Dat klopt niet, het is de jeugdtrainer zelf die me een kopstoot gaf”, zegt J.V.

De feiten deden zich voor op 9 augustus 2023 toen heel wat ploegen aanwezig waren voor een jeugdstage in De Panne. Zo ook K Beerschot VA. “Na afloop van een wedstrijd ontstond in de kantine heibel tussen jeugdtrainer J. en vader J.V.”, sprak de advocaat.

Discriminatie

“Die man was heel dronken en zocht ruzie. Plots gaf hij hem een kopstoot waarbij zijn neus gebroken werd en hij twee barsten in de oogkas opliep. Hij kon lange tijd niet werken. We vragen om de herkwalificatie van de feiten naar slagen en verwondingen met een discriminerende drijfveer. J.V. verklaarde zelf problemen te hebben met mensen van de moslimgemeenschap.”

Er werd iets meer dan 6.000 euro schadevergoeding gevraagd. Ook het parket vroeg de straf te verzwaren en eiste zes maanden cel en 800 euro boete en verwees naar verklaringen van getuigen. J.V. zou kwaad geweest zijn omdat zijn gekwetste zoon alsnog pas bij een 11-0 achterstand moest invallen.

“Het klopt dat hij verhaal ging halen, omdat dit lachwekkend overkwam”, zegt de advocaat van J.V. “Maar de jeugdtrainer zelf wou vanwege zijn geloof niet spreken met de vrouw van J.V. Die vroeg uitleg en kreeg daarentegen zélf een kopstoot, waarbij de trainer dan verwondingen opliep.” Vonnis op 14 maart.

