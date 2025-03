“Je probeert je voorwaarden na te leven? Welke dan?”: rechter haalt verdediging dealende jongeman onderuit

“Welke straf zal je wakker schudden, als je zelfs tijdens je voorwaardelijke invrijheidstelling drugs aan minderjarigen blijft verkopen?” Een nieuw proces-verbaal over drugsverkoop haalde voor de rechtbank in Kortrijk de verdediging van een 20-jarige jongeman uit Izegem onderuit. Hij riskeert samen met een leeftijdsgenoot uit Lendelede celstraffen van vijftien tot achttien maanden voor drugshandel in de Izegemse regio.

De twee vrienden, toen 19 jaar, konden op 5 november 2023 op weg naar de Kompass Klub in Gent geklist worden. Ze hadden MDMA, ketamine, xtc, mephedrone, cocaïne en LSD op zak of bij hen thuis liggen, zo bleek uit fouilles en huiszoekingen. Verder onderzoek maakte duidelijk dat er vanuit de woning van Jesley V. in Emelgem drugs werden verkocht. Keean W. hielp mee bij de drugshandel. Beiden vlogen even in de cel, maar mochten al gauw de gevangenis onder voorwaarden verlaten. De openbare aanklager vroeg de rechter in totaal zo’n 55.000 euro drugsopbrengsten verbeurd te verklaren.

Hervallen

“Keean verkocht om zijn eigen gebruik te financieren”, aldus advocate Stephanie Debeaussaert. “Hij hield er geen pakken geld aan over.” Ze vroeg de rechter een werkstraf op te leggen. Voor Jesley V. vroeg ze de rechter een straf met voorwaarden op te leggen. “De opgelegde voorwaarden van de onderzoeksrechter waren de voorbije maanden zijn enige houvast”, klonk het. Het deed bij de rechter toch even de wenkbrauwen fronsen. “Er zit een nieuw proces-verbaal in het dossier waaruit blijkt dat hij in mei 2024 opnieuw drugs verkocht aan een minderjarige”, gooide de rechter het pv voor de voeten. “De minderjarige verklaart dat hij de drugs in Emelgem kon afhalen, nadat hij zijn bestelling via Snapchat had doorgegeven.” “Dat klopt”, gaf V. aarzelend toe. “Ik was hervallen, kende een moeilijke periode en probeerde nog een cent bij te verdienen. Maar ik probeer mijn voorwaarden na te leven. Ik ben niet echt verslaafd, kan stoppen wanneer ik wil.”

Vooral die laatste zin gooide nog meer olie op het vuur. “Maar toch gebruik je verder drugs, tijdens je voorwaardelijke invrijheidstelling”, repliceerde de rechter. “En verkoop je harddrugs aan minderjarigen. En blijkbaar leefde je ook je avondklok niet na, want je verloor je job toen je na een avondje stappen niet op de werkvloer kwam opdagen. Welke straf zal je eindelijk wakker schudden?” Het bleef stil op het beklaagdenbankje… De zaak gaat op 2 april verder. (LSi)