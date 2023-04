“Je politieke ambities zijn over”: Blankenbergenaar stuurt erotische foto’s van ex naar haar partij

Omdat hij zijn relatiebreuk niet kon verkroppen, stuurde Blankenbergenaar T.D. (50) erotisch getinte foto’s van zijn ex naar haar politieke partij. Nu riskeert de man een strenge straf voor de Brugse rechtbank.

T.D. en het slachtoffer hadden een kortstondige seksuele relatie. Toen de vrouw na enkele maanden afstand begon te nemen, kon de Blankenbergenaar dat niet hebben. “Je politieke ambities zijn over”, zo dreigde hij in een bericht. Daarna stuurde de man drie erotisch getinte foto’s van zijn ex naar de voorzitter en een bestuurslid van de plaatselijke afdeling van haar politieke partij.

In september 2022 stapte de vrouw naar de politie om een klacht in te dienen. Naar eigen zeggen werd haar politieke carrière bewust gedwarsboomd door T.D. Van haar partij had ze immers de raad gekregen om een stap opzij te zetten. Ook daarna zou T.D. haar nog hebben lastiggevallen. Toch staat de man niet terecht voor belaging.

“Niet de geschikte persoon”

T.D. zelf vroeg de vrijspraak. “Een van die foto’s stond gewoon op haar Instagrampagina”, zo pleitte meester Peter De Becker. “De andere foto’s had ze wel persoonlijk naar mijn cliënt gestuurd.” Volgens De Becker wou T.D. zijn ex niet schaden. “Hij wou alleen haar partij beschermen. Hij vond haar niet de geschikte persoon om in die partij te zitten.”

Meester De Becker vroeg om zijn cliënt geen straf op te leggen en verwees daarbij naar zijn blanco strafblad.

De uitspraak volgt op 11 mei. (AFr)