“Je hebt nooit je spijt betuigd”: familie nog steeds kapot van verdriet nadat visser Claude (37) verongelukt met motorfiets

Hij waagde elke dag zijn leven op zee, maar stierf uiteindelijk tijdens een noodlottig verkeersongeval in Oostende. Claude Hollebeke (37) was met zijn motorfiets op weg toen hij op een Range Rover knalde die daar eigenlijk nooit had mogen rijden. De Oostendse visser had geen schijn van kans en liet ter plaatse het leven. De families stonden vrijdag voor het eerst oog in oog met elkaar. “Door jouw nalatigheid en roekeloosheid is mijn gezin uit elkaar gehaald”, snikte de vrouw van Claude.

“Claude Hollebeke.” Toen de advocaten van de burgerlijke partijen de naam van de geliefde visser uitspraken in de Brugse politierechtbank kon je een speld horen vallen. Heel wat familieleden waren aanwezig toen de pleidooien van start gingen. Ze zochten troost bij elkaar terwijl de tranen over hun wangen rolden. ‘Hun’ Claude is er al een groot anderhalf jaar niet meer. Vlak voor hij werd doodgereden op 26 juli 2023 nam hij nog afscheid van vrouwlief – zijn jeugdliefde met wie hij al 17 jaar getrouwd was – en hun amper 18 maanden oude zoon.

Vijf jaar daarvoor kroop Claude nog door het oog van de naald toen hij samen met onder andere zijn tweelingbroer met hun vissersvaartuig in de problemen kwamen voor de Engelse kust. Ze overleefden het, als bij wonder. “Hij was de stoere schipper die heel wat stormen heeft doorstaan.” Die bewuste zomeravond zouden Claude en zijn tweelingbroer opnieuw uitvaren. Tot Claude niet aankwam op het schip en zijn broer een slecht voorgevoel kreeg. “Claude nam zijn gsm niet op”, zegt de advocate. “Hij belde naar de echtgenoot van Claude dat ze ziekenhuizen en politie moest bellen. Er was iéts mis.” De broer stapte uiteindelijk zelf in zijn wagen om Claude te zoeken. “Aan de brug zag hij plots een verhakkelde motorfiets liggen, een kapotte helm en een witte tent. Zo vernam de familie het overlijden.”

Gebrek aan voorzorg

Op amper een paar meter van de gebroken broers, zussen en ouders zit S.S. (25) met gebogen hoofd. Twee uur lang aanhoort de twintiger de gevolgen van zijn daden. Dat de familie nog steeds in therapie moet om het verlies te verwerken. Dat niemand gaat zitten aan de stoel waar Claude altijd zat. Dat zijn tweelingbroer zijn wederhelft verloor waarmee hij altijd samen was.

Volgens de burgerlijke partijen is er géén sprake van verwardheid, maar van puur roekeloos rijgedrag door S.S.. “Hij reed bewust tegen het verkeer in om sneller aan de overkant te geraken”, zegt de advocaat. “Dat is bewust kiezen om spook te rijden.” Op de plaats waar Claude aangereden werd, mocht S.S. namelijk helemaal niet linksaf slaan met de wagen. De procureur benadrukte dat op camerabeelden te zien is hoe S.S. een minuut lang met de Range Rover van zijn vader op het verdrijvingsvlak stond voor hij besloot tegen het verkeer in te rijden. Hij had Claude – die volgens deskundigen zelf ook wel 20 kilometer per uur te snel reed – moéten zien. De toen 23-jarige automobilist bleek ook teveel gedronken te hebben. “Het was gevaarlijk, niet toegelaten en roekeloos”, sneerde de procureur.

Gevaarlijke verkeerssituatie

De advocaten van S.S. benadrukken dat hun cliënt nooit de bedoeling had iemand dood te rijden. “Ik begrijp dat er een grote woede is tegenover mijn cliënt”, zegt advocaat Joris Van Cauter. “Ik snap dat de familie kwaad is voor de fout die hij gemaakt heeft. Hij is zich bewust van de fout en gaat zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar het is onzin om te zeggen dat hij geen spijt heeft. Sinds de dag van het ongeval is ook hij niet meer dezelfde man. Er is spijt, erkenning én respect. En misschien moet je niet alleen naar mijn cliënt kijken om kwaad te zijn, maar kan je ook kijken naar iemand ander. De overheid bijvoorbeeld en hoe zij onze wegeninfrastructuur inricht. Het was niet het eerste ongeval met fatale afloop op die plaats. Twee jaar ervoor was dat manoeuvre nog toegelaten en waren de markeringen anders. Nadien hebben ze beseft dat die verkeerssituatie anders moest.”

S.S. blijft erbij dat hij Claude nooit heeft gezien. “Hij dacht écht dat de weg vrij was.” De verdediging betwist de feiten dan ook niet, maar vraagt bij de strafbepaling wel rekening te houden met zijn houding, de uitzonderlijke omstandigheden en zijn jonge leeftijd.” De verdediging vraagt daarom een straf met probatie.

Gespannen sfeer

De vraag die iedereen zich tijdens de zitting bleef stellen: waarom stond S.S. zo lang stil alvorens over te draaien? “Mijn vriendin en ik dachten echt dat het mocht wat we deden”, zegt S.S. met een trillende stem. “Waze gaf dat ook zo aan. Wij stonden lang stil omdat we niet goed snapten wanneer we mochten doorrijden, maar er kwam niemand af toen ik gas gaf. Echt niet. Het spijt mij.”

Voor de nabestaanden was het pijnlijk oog in oog te staan met de doodrijder van hun Claude. Uiteindelijk richtte de moeder van Claude zich persoonlijk tot S.S. “Ik weet dat je dit niet met opzet hebt gedaan”, zegt de moeder. “Maar de manier waarop je ons behandeld hebt… Je hebt zelfs geen condolaties gegeven aan mijn schoondochter. Je hebt bovendien géén hulp verleend aan Claude. Je had gewoon geen respect. Je hebt nooit spijt betuigd. En dat ligt jaren op mijn maag.”

Pakkende brief

Uiteindelijk las ook de weduwe van Claude een pakkende brief voor. Tussen alle tranen door. “Hoe kan je zo harteloos zijn?”, snikt de vrouw. “Door jouw nalatigheid en roekeloosheid is mijn gezin uit elkaar gehaald. We hadden een heel leven voor ons. We hadden zoveel plannen. Ons zoontje zal zijn papa nooit persoonlijk kennen en moet opgroeien zonder hem. Jij beseft niet hoeveel levens je hebt veranderd. Jij kan verder met je leven, maar wij moeten met verdriet en verder leven. Hij komt nooit meer terug.”

Vonnis op 28 maart.