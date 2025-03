“Je drinkt geen alcohol meer? In februari nog betrapt met 2,6 promille…”: politierechter verklaart zestiger rij-ongeschikt

Een 63-jarige man uit Waregem moest op de politierechtbank meteen zijn rijbewijs afgeven. De politierechter verklaarde hem rij-ongeschikt na een positieve adem- en drugstest. “Maar ik drink niet meer”, stribbelde hij nog tegen. Tot de openbare aanklager nog een aap uit de mouw toverde…

Op 31 juli 2024 liep bij de politie van de zone Mira de melding binnen dat Johan D. stomdronken in zijn auto was gestapt. Langs de Wortegemseweg in Waregem kon een patrouille zijn wagen uit het verkeer plukken. D. bleek 1,8 promille alcohol in het bloed te hebben én legde ook een positieve speekseltest af. Hij bekende “al 17 jaar drugs te gebruiken”.

“Door een moeilijke gezinssituatie zocht hij zijn heil in alcohol”, aldus advocate Floor Vynckier. “Hij laat zich voor dat probleem begeleiden.” “Ik drink geen alcohol meer”, voegde D. er zelf aan toe. Hij vroeg de politierechter mild te zijn met het rijverbod. “Ik ben de enige in het gezin met een rijbewijs.”

De openbare aanklager doorprikte echter de bewering van de onthouding. “In februari is hij opnieuw met 2,6 promille alcohol achter het stuur betrapt”, klonk het. “Ik kende inderdaad een herval”, moest D. bekennen.

“Je brengt andere mensen in gevaar”, vond de politierechter. Ze verklaarde de man daarop rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij voor minstens 6 maanden niet meer met een gemotoriseerd voertuig mag rijden. Eigenlijk is dat geen straf, maar een veiligheidsmaatregel die onmiddellijk in werking treedt. Hij moest dan ook onmiddellijk zijn rijbewijs afgeven.

Pas nadat hij zal kunnen aantonen dat hij 6 maanden drugs- en alcoholvrij is, kan hij opnieuw vragen rijgeschikt te worden verklaard. Ook dat is een beoordeling die dan aan de politierechter, op basis van resultaten van regelmatige bloed- en urinetesten, moet worden voorgelegd. Als straf kreeg hij er nog een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 45 dagen bovenop.

