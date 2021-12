Jambersboeren Joël en Marc op beklaagdenbankje voor milieumisdrijven op hun hoeve in Zillebeke

Hun optredens in ‘Jambers’ als liefhebbers van Filippijnse vrouwen brachten hen nationale roem. Maar op hun landbouwhoeve in Zillebeke (Ieper) lapten vader en zoon Joël (82) en Marc (54) de milieuregels grondig aan hun laars. Daarom stonden ze voor de rechter in Kortrijk terecht. En ook in de liefde blijkt het ondertussen niet zo goed meer te gaan. “Geef me liever de kogel dan ben ik van al die zever af”, wond vader Joël er opnieuw geen doekjes om.

Een controle op de hoeve van Joël en Marc M. in Zillebeke op 30 april 2020 door de Ieperse milieupolitie leverde heel wat inbreuken op. In totaal kon zo’n 150 kubieke meter afval, hout, asbestplaten, tractorbanden,… gevonden worden.

Nog nooit een huisvuilzak gekocht

Aan de inspecteurs vertelden de landbouwers dat ze nog nooit een huisvuilzak gekocht hadden. Wat verteerde, gooiden ze buiten of gaven ze aan de dieren, de rest stookten ze met een vuurtje de lucht in. Aanmaningen om de boel op te kuisen of zich aan de milieuregels te houden, bleven dode letter.

“Maar ondertussen hebben ze al meer dan 6.000 euro betaald om de boel op te kuisen, levert Garwig er regelmatig een rolcontainer voor hun huisafval en betaalden ze al 8.400 euro dwangsommen aan het gerecht”, aldus hun advocate.

Boerenlogica

“Net zoals hun omgang met afval vroeger via een boerenlogica gebeurde, begrijpen ze nu ook die andere logica: als het geld kost, grijpen ze wel in om dat te vermijden.” Toch vroeg ze de vrijspraak. “Omdat ze de regels niet met kwaad opzet overtraden”, klonk de redenering.

“Och, de milieupolitie is wellicht al 25 keer bij ons langs geweest”, vertelde vader Joël, die steeds slechter te been is, aan de rechter. “Waarom bij ons wel en bij een ander niet. ’t Is een bende ‘totetrekkers’.

“Heel mijn leven mijn best gedaan”

“Mijn ‘wuf’ – “ki nog nooit zo’n goeie gehad” – is gestorven op 43-jarige leeftijd aan kanker, mijn Filippijnse vrouw is nu na 21 jaar vertrokken. Geef me liever de kogel dan ben ik van die zever af. Ik heb heel mijn leven mijn best gedaan maar nu ben ik het beu. Ik zou mezelf verhangen maar durf niet omdat ik bang ben dat het pijn zal doen.”

De openbare aanklager vorderde een celstraf van 6 maanden en een boete van 12.000 euro. Uitspraak op 10 januari. (LSi)