Jambersboer Marc Martain (58) is ontgoocheld in uitspraak Hof van Beroep en voelt zich eenzaam: “Ik mis mijn papa enorm”

“Het is een zwarte dag voor mij, ik ben echt ontgoocheld.” ‘Jambers’-boer Marc Martain (58) kreeg woensdag zijn definitieve straf te horen in een zaak waarbij hij zich moest verantwoorden voor het verkopen van illegale tabak. Vooral het financiële luik in het dossier blijkt niet min. Ondertussen woont de man, nadat vader Joël stierf, wat afgezonderd van de maatschappij in een huurhuisje in Zillebeke. “Ik ben soms eenzaam, maar er is één ding waar ik graag aan terugdenk!”

“Of ik mij hier niet verveel? Toch wel een beetje.” Marc Martain, die samen met zijn vader Joël in 1993 wereldberoemd werd als de ‘Jambers’-boeren, woont tegenwoordig in een klein huisje in Zillebeke. De woning ligt er wat rommelig bij, maar elke zaterdag ruimt Marc alles op. “Daarnaast hou ik mij wat bezig met houthakken en boodschappen doen”, zegt de gewezen landbouwer. “En elke dag komt een traiteur langs met mijn eten. Kijk, vandaag eet ik een hamburger met aardappeltjes. Ik warm het vlug op, want aan koud eten heb je niets.”

Illegale tabaksverkoop

Voor Marc Martain is het een slechte dag. De vijftiger is net terug van een treinreis naar Gent. Daar ging hij naar het Hof van Beroep luisteren naar een arrest in een zaak van illegale tabaksverkoop, waar Marc en zijn ondertussen overleden vader bij betrokken waren.

Vader en zoon kwamen op een bepaald moment in het vizier van het gerecht voor een milieuvervuiling, toen ze nog op hun boerderij woonden. Daarvoor werden ze beiden veroordeeld. Bij een controle om na te gaan of de twee zich hielden aan het opruimen van het afval en asbest op de hoeve, stootte de politie op een zwarte zak die tussen oude banden lag. Het bleek dat die was gevuld met tabak, illegale tabak die werd verkocht in het zwart. Inspecteurs van de dienst Douane en Accijnzen vonden na wat te hebben rondgekeken nog eens negen volle zakken. Alles goed voor 119 kilogram oversneden tabak. “Maar de politie vond in ons huis ook mijn boekje waarin ik had opgeschreven al 7.000 kg tabak te hebben verhandeld”, zucht Marc. “Die tabak was afkomstig van onze eigen velden, maar we kochten ook aan bij collega’s. We brachten de tabak daarop naar een bedrijf in Ieper en kregen het versneden terug. Waarom we dat hebben gedaan? Ach, we dachten dat het een gemakkelijke manier was om geld te verdienen. Ik was er beter niet aan begonnen, want de gevolgen zijn zwaar.”

Na de dood van vader Joël moest Marc in zijn eentje verder. Marc werd voor de illegale tabakshandel in eerste aanleg veroordeeld tot vier maanden cel met uitstel en een boete van 5 miljoen euro, waarvan 4,8 miljoen met uitstel. Ook de zaakvoerder van het tabaksbedrijf die in het dossier was betrokken kreeg een straf. Er moesten in totaal ook ruim 850.000 euro aan ontdoken belastingen worden terugbetaald. “Ik betaalde de boete ondertussen met de opbrengst van de verkoop van de boerderij”, zegt Marc. “Maar ik ging wel in beroep tegen het vonnis. Ik had echt gehoopt dat het bedrag dat we terug moeten betalen aan de belastingen, zou worden verminderd, maar dat is niet zo. De uitspraak bleef dezelfde als in eerste aanleg. Ik ben echt ontgoocheld.”

“Ik weet nog niet precies hoeveel ik nog moet betalen, maar het is gigantisch”, zucht de Zillebekenaar. “Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat zal doen. Wat denk jij, mijnheer de journalist? Denk je dat ik nog naar het Hof van Cassatie zou trekken? Zou dat zoden aan de dijk brengen?” We geven Marc de raad om dat met zijn advocaat te bespreken. “Ik leef van een uitkering, veel heb ik dus niet.”

Eenzaam

Marc Martain stelt ons nog meer vragen. Zo wil hij weten wat hij moet doen met zijn Filipijnse vriendin. “Ik kan niet onmiddellijk terug naar de Filipijnen, want de laatste keer dat ik wou afreizen, raakte ik het land niet meer binnen. Ik ben toen moeten terugkomen. Waarom ik geen toelating kreeg, weet ik niet. Misschien heeft het feit dat ik twee keer was getrouwd met een dame uit dat land ermee te maken. Ik hoop ooit nog terug te kunnen gaan.”

De man geeft toe zich wat eenzaam te voelen in zijn huurwoning in Zillebeke. “Ik woon hier wel graag, maar ik mis mijn vader enorm. Ik ga nog heel vaak naar zijn graf op het kerkhof van Zillebeke. Papa en ik waren twee handen op één buik. Mijn moeder is gestorven toen ik 14 was, ik ben dus ondertussen wees. Veel vrienden en familie heb ik niet. Er is nog een oom in Roeselare waar ik regelmatig eens naartoe trek en een nicht, maar dat is het. In het weekend komt nog een kennis uit Ieper bij me langs, dat wel. Gelukkig is mijn gezondheid nog min of meer oké. Hoewel, ik ben wat te zwaar en zou toch een beetje moeten vermageren. Weet je waar ik wel nog vaak aan terugdenk? Dat is aan de tijd met Paul Jambers. Ik heb daar heel goede herinneringen aan. Alleen jammer dat we Paul nooit meer horen, ook niet toen mijn papa was gestorven.”