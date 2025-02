Jambersboer Marc Martain (57) uit Zillebeke dan toch veroordeeld voor illegale handel in tabak: monsterboete

Marc Martain(57) uit Zillebeke bij Ieper, ook wel gekend als ‘Jambers’-boer, wordt nu dan toch veroordeeld voor illegale handel in tabak, die hij samen deed met zijn intussen overleden vader Joël. Martain ging in beroep tegen de oorspronkelijke straf, die begin 2024 uitgesproken werd. Maar het hof van beroep Gent heeft de straf bevestigd. Hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 maanden met uitstel en een boete van 5.000.000 euro waarvan 4.800.000 euro met uitstel voor een termijn van 3 jaar. Daarnaast moet hij ook nog een bedrag van 863.975,11 euro aan ontdoken belastingen betalen.

Vlaanderen leerde Joël en Marc Martain halfweg de jaren negentig kennen dankzij enkele reportages van Paul Jambers. De erbarmelijke omstandigheden waarin de boeren leefden, zorgden niet enkel voor ‘spraakmakende televisie’, maar ook voor een gerechtelijk onderzoek. Hun erf was dermate verloederd dat het duo begin 2022 van de rechtbank in Kortrijk zes maanden celstraf met uitstel kreeg voor milieuvervuiling.

Naar aanleiding van dat proces voerde de lokale politie Arro-Ieper een controle uit van afvalverwijdering op het erf. Tijdens die inspectie werden verschillende vuilniszakken gevonden in het struikgewas onder wat autobanden met daarin gekerfde tabak. De dienst Douane & Accijnzen Opsporingen Brugge kwam ter plaatse voor een huiszoeking. In totaal werd er 119,30 kilogram tabak in beslag genomen.

Uit onderzoek blijkt dat vader en zoon Joël en Marc Martain de ruwe tabak brachten naar een tabaksfabriek in Ieper. Daar werd die clandestien gekerfd en terug naar hun boerderij gebracht. Vandaar werd die via de zwarte markt verkocht zonder dat er accijnzen op betaald werden.