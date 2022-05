Jabbekenaar krijgt jaar effectieve celstraf voor dubbele brandstichting bij zijn ex

Een 33-jarige Jabbekenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor een dubbele brandstichting bij zijn ex-vriendin in Ichtegem.

In de nacht van 29 juli 2020 stak Jabbekenaar M.B. de Peugeot 206 van zijn ex-vriendin in brand op de oprit van haar toenmalige woning in Ichtegem. Het voertuig brandde volledig uit.

De brandweer dacht aanvankelijk aan een accidentele oorzaak, maar toen in de nacht van 31 juli op 1 augustus ook haar vervangwagen – een Renault Twingo – in vlammen opging werd duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was.

Breuk niet verkroppen

M.B. kwam al snel als verdachte in het vizier. De dertiger had tot kort voor de feiten een relatie met het slachtoffer en kon de breuk niet verkroppen. Bij zijn arrestatie had hij onder meer twee aanstekers en een spuitbus met licht ontvlambare hoogglanslak bij zich.

De Jabbekenaar beriep zich aanvankelijk op zijn zwijgrecht, maar ging bij de onderzoeksrechter alsnog tot bekentenissen over. Hij zat vervolgens twee maanden in voorhechtenis.

Verslaafd

Volgens zijn advocaat heeft M.B. sinds zijn vrijlating zijn voorwaarden altijd correct nageleefd. “Hij beseft dat hij over de schreef ging en wil alle schade vergoeden”, pleitte meester Jorn Verminck, die tevergeefs op een straf met uitstel aandrong.

M.B. liep eerder al twee correctionele veroordelingen op en werd ook zeven keer veroordeeld in de politierechtbank. Hij is verslaafd aan alcohol en kalmeermiddelen maar ging hiervoor in begeleiding. Aan zijn ex kende de rechtbank 5.000 euro schadevergoeding toe.

