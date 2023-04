Jabbeekse politieman voor rechter omdat hij zich in e-mails uitgaf voor commissaris

Een 46-jarige politieman uit Jabbeke moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor valse naamdracht en valsheid in informatica. In een achttal e-mails naar stedenbouw gaf hij zich uit voor commissaris. “Hij hoopte dat hij zo wél gehoord zou worden”, aldus zijn advocaat.

Op het moment van de feiten woonde de agent nog in zijn ouderlijke huis in De Haan. Hij was er al vele jaren verwikkeld in een ruzie met zijn buurman over de perceelsgrens. “Mijn cliënt kreeg de ene klacht na de andere”, verduidelijkte advocaat Stijn Catrysse. “Bovendien raakte zijn volière niet geregulariseerd, terwijl die van de buurman wél mocht blijven staan. Ze stond er nochtans ook illegaal. Uiteindelijk verkocht hij zijn woning en zette hij zijn zinnen op een hoeve in Klemskerke. Maar ook dáár botste hij op problemen met stedenbouw.”

In acht e-mails naar de ambtenaar van stedenbouw gaf de agent zich uit voor de commissaris van de politiezone Bredene/De Haan. “Hij had het gevoel dat hij niet ernstig werd genomen en dat andere overtredingen niet goed werden onderzocht”, ging Catrysse verder. “Door de naam van de commissaris te gebruiken hoopte hij wél te worden gehoord.” Het gesjoemel kwam begin 2021 aan het licht toen de ambtenaar contact zocht met de commissaris. Die bleek evenwel in ziekteverlof.

Tuchtprocedure

Aanvankelijk beweerde de vader van de agent dat hij de bewuste mails verstuurd had, waardoor hij mee werd gedagvaard. Maar intussen biechtte de agent alles op en vroeg het openbaar ministerie de vrijspraak voor de vader. Voor de agent vroeg de procureur toepassing van de strafwet. De verdediging vroeg om geen straf op te leggen. “Hij maakte een fout en wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Er wacht hem ook nog een tuchtprocedure in zijn eigen politiekorps. Daar heeft hij overigens een onberispelijke staat van dienst”, aldus nog meester Catrysse.

De commissaris stelde zich burgerlijke partij in de zaak en eist 2.500 euro morele schadevergoeding. De uitspraak volgt op 22 mei. (AFr)