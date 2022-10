Jaar voorwaardelijke celstraf voor klap met Breezerflesje die tinnitus veroorzaakte

Een 46-jarige man uit Gistel is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. Door een klap met een flesje Bacardi Breezer kampt het slachtoffer sindsdien met tinnitus. Het openbaar ministerie had twaalf maanden effectieve celstraf gevorderd.

De burgerlijke partij trok op 14 februari 2019 naar het appartementsgebouw van zijn ex-vriendin in Zedelgem. “Het was dus op Valentijn, maar de liefde was blijkbaar ver te zoeken”, stelde procureur Fauve Nowé. Samen met een kameraad ging het slachtoffer in de gang in discussie met zijn ex-partner. Steve W. liep naar beneden en sloeg op het hoofd van de man.

Volgens de burgerlijke partij ging het om een klap met een flesje Bacardi Breezer. Het slachtoffer bloedde hevig en kreeg 26 hechtingen. Bovendien heeft hij sindsdien last van tinitus. In die omstandigheden werd een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro en de aanstelling van een deskundige gevorderd. Het OM vorderde twaalf maanden effectieve celstraf, want een straf met uitstel was volgens de procureur niet meer mogelijk. Voor slagen en bedreigingen kreeg W. in 2003 immers al vijf jaar cel.

De verdediging pleitte dat W. rustig een glas wijn zat te drinken toen hij beneden een steeds hoger oplopende ruzie hoorde. “Mijn cliënt stormde naar beneden toen hij haar hoorde gillen”, aldus meester Yorick Van Rintel. Op dat moment zou het slachtoffer zijn ex-vriendin bij de keel gehad hebben. W. beweert dat hij met zijn wijnglas uithaalde toen het slachtoffer aanstalten maakte om hem een vuistslag uit te delen. Volgens meester Van Rintel was er dan ook sprake van uitlokking. “Voor hetzelfde geld wordt die daar neergestoken, gewurgd of verkracht”, beaamde de beklaagde. De verdediging stelde tevergeefs voor om hem een werkstraf op te leggen.